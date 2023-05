Primeira varredura em 3D do Titanic revela detalhes do naufrágio; veja vídeo

A primeira varredura tridimensional em tamanho real dos destroços do Titanic foi divulgada nesta quarta-feira (17) e pode ajudar os cientistas a determinar com mais precisão as condições do famoso naufrágio, ocorrido em 1912.

As imagens de alta resolução, nunca antes vistas, foram criadas usando um sistema de mapeamento de águas profundas. As fotos foram divulgadas pela BBC.

As imagens reconstroem em detalhes o que sobrou do navio, afundado no mar a quase quatro mil metros de profundidade.

'We now have every rivet of the Titanic'



Andrew Geffen from Atlantic Productions spoke to #BBCBreakfast after about the first full-sized digital scan of the Titanic which has been created using deep-sea mapping.https://t.co/DZyzkoSRd7 pic.twitter.com/jCveKN0Zxf