Em vistoria, Homem da Meia Noite detecta problemas "muito pontuais" nas ladeiras de Olinda

A diretoria do Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia Noite esteve presente nas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, junto a órgãos de segurança pública, nesta quarta (4), para fazer a primeira vistoria do percurso que a agremiação realizará no Carnaval 2023. Entre as corporações, estavam presentes o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, Secretaria de Controle Urbano e a Neoenergia.

O procedimento é realizado para garantir a segurança física dos foliões que circularão pelas ruas do Sítio Histórico. Na vistoria, os órgãos inspecionaram a presença de avarias que possam trazer riscos para os foliões nas calçadas, postes, árvores e fiações. A próxima vistoria está marcada para 6 de fevereiro.

O Homem da Meia Noite é um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cultura pernambucana. O Calunga, para os mais íntimos, vai às ruas todos os anos à 0h entre o sábado de Zé Pereira e o domingo de Momo.



Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco



Devido à pandemia da Covid-19, o bloco passou dois anos distante do público e não desfilou nas ladeiras do Sítio Histórico. No ano do retorno, a expectativa é de uma festa ainda mais alegre, colorida e regada com muito frevo.

Adilson Correia, vice-presidente da agremiação, não escondeu a empolgação com o retorno do bloco às ladeiras de Olinda. “A alegria é gigante, transborda, a gente não consegue segurar.A cada dia, a expectativa e a ansiedade são maiores”, afirmou.

Adilson destacou que o Sítio Histórico ainda não está pronto para receber a agremiação, mas que confia no trabalho realizado pela prefeitura e dos demais órgãos. “No momento [o sítio histórico], ainda não está pronto, mas a prefeitura sempre foi uma parceira nossa, sempre nos ajuda bastante. A prefeitura cuida do seu povo, dos seus foliões, e como sempre está atendendo tudo que a gente pede, na medida do possível, para que seja tudo bem seguro e organizado”, destacou.

Adilson Correia Neto, vice-presidente da agremiação. [Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco]

Lamartine de Melo, major do Corpo de Bombeiros e subcomandante de resgate, afirmou que as corporações têm tempo suficiente para garantir os ajustes necessários no sítio histórico.

“Temos um tempo consideravelmente bom, os órgãos estão presentes, envolvidos, participando, com interesse em resolver. O que temos são coisas muito pontuais. Uma calçada que precisa de correção, uma tampa de drenagem que está danificada. São coisas muito pontuais”.

