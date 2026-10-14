IGREJA CATÓLICA
Primeiras análises após operação do papa mostram evolução "normal", anuncia Vaticano
O pontífice, de 71 anos, também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória
Primeiras análises após operação do papa mostram evolução "normal", anuncia Vaticano - Foto: Alessandro Di Meo / POOL / AFP
O papa Leão XIV apresenta uma "evolução pós-operatória normal", um dia após a retirada de um tumor maligno do pulmão, e os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (14).
O pontífice, de 71 anos, também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos de Leão XIV.