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IGREJA CATÓLICA

Primeiras análises após operação do papa mostram evolução "normal", anuncia Vaticano

O pontífice, de 71 anos, também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória

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Primeiras análises após operação do papa mostram evolução "normal", anuncia VaticanoPrimeiras análises após operação do papa mostram evolução "normal", anuncia Vaticano - Foto: Alessandro Di Meo / POOL / AFP

O papa Leão XIV apresenta uma "evolução pós-operatória normal", um dia após a retirada de um tumor maligno do pulmão, e os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (14).

O pontífice, de 71 anos, também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos de Leão XIV.

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