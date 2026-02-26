A- A+

Histórico Primeiras cerimônias de incorporação feminina ao serviço militar ocorrem nesta segunda (2) Os eventos ocorrem em todo o país. Em Brasília (DF), o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, presidirá a cerimônia no Comando Militar do Planalto

Na próxima segunda-feira (2), 1.467 mulheres serão incorporadas ao Serviço Militar Inicial Feminino em todo o Brasil.

Em Brasília, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, presidirá a cerimônia no Comando Militar do Planalto, na Avenida do Exército, a partir das 9h.

O evento marca a primeira cerimônia de incorporação de mulheres da história do país e acontece junto à tradicional incorporação masculina.

As 1.467 mulheres que serão incorporadas prestarão serviço militar em 13 estados e no Distrito Federal, distribuídos em 51 municípios brasileiros e estarão distribuídas da seguinte forma: 157 mulheres na Marinha; 1.010 no Exército; e 300 na Força Aérea.

A incorporação marca a inclusão oficial das voluntárias após a aprovação em todas as etapas do processo seletivo, em uma organização militar das Forças Armadas.

Em Pernambuco

O Comando Militar do Nordeste realizará a incorporação de 75 mulheres voluntárias ao Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF).

A cerimônia ocorre às 18h30, no Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar, na Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Alistamento Militar Feminino

O Serviço Militar Inicial Feminino permite, de forma voluntária, que mulheres, ao completarem 18 anos, ingressem no serviço militar inicial com os mesmos direitos e deveres atribuídos aos homens.

Embora o alistamento seja voluntário para as mulheres, após a incorporação, o serviço militar torna-se obrigatório por um período de um ano.

As incorporadas ingressam na graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta (Marinha).

