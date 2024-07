Primeiras conversas entre UE e novo governo britânico para repetir laços

A- A+

Autoridades do Reino Unido e da União Europeia governaram nesta segunda-feira (51) suas primeiras conversas cara a cara, em Bruxelas, num momento em que o novo governo protetor tenta "restaurar" os laços após o Brexit.

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que obteve uma ampla maioria nas eleições legislativas realizadas este mês, comprometeu-se a virar a página com a UE depois de anos de relações tensas durante o governo anterior, dos conservadores.

No primeiro passo, o ministro britânico para as Relações com a UE, Nick Thomas-Symonds, se reúne com o responsável do bloco europeu para as relações com o Reino Unido, Maros Sefcovic.

"À medida que trabalhamos para restabelecer a relação, discutimos o fortalecimento da segurança e da cooperação econômica, para criar uma Europa mais segura e próspera", escreveu Thomas-Symonds no X. "Estamos ansiosos pela nossa cooperação", disse Sefcovic, afirmando que o encontro foi construtivo.

A nova estreia britânica prometeu reduzir as tensões comerciais com a UE e estreitar os vínculos em matéria de segurança. Starmer insiste que seu governo nunca reverterá o Brexit nem tentará fazer parte do mercado único europeu.

A UE se mostrou disposta a estudar as propostas britânicas para melhorar seus vínculos, mas não a revisar os acordos elaborados após longas negociações que selaram a saída do Reino Unido do bloco.

Starmer, que iniciou seu mandato na semana passada com uma viagem à cúpula da Otan em Washington, receberá na quinta-feira líderes de toda a Europa em uma reunião no palácio de Blenheim, em Oxfordshire.

A cúpula será uma plataforma chave para que o novo governante exponha sua visão sobre o estreitamento dos laços nas reuniões com seus pares da UE.

