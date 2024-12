Primeiras conversas "positivas" entre novo governo e forças curtas na Síria

A- A+

O novo líder da Síria, Ahmed al Sharaa, teve as primeiras conversas "positivas" com uma delegação das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma coalizão dominada por combatentes curdos e reforçados pelos Estados Unidos, informou nesta terça-feira (31) à AFP um funcionário sob condição de anonimato.

“Na segunda-feira, ocorreu uma reunião entre altos representantes das Forças Democráticas Sírias e Al Jolani em Damasco”, disse o funcionário, utilizando o nome de guerra de al Sharaa, Abu Mohammed al Jolani.

Sharaa, principal líder do grupo islâmico radical Hayat Tahrir Al Sham (HTS), liderou uma coalizão de grupos rebeldes armados que entrou em Damasco em 8 de dezembro, forçando a fuga do presidente Bashar al Assad e pondo fim a mais de meio século de regimes da família Assad na Síria.

A reunião desta segunda com a delegação do FDS foi um “encontro preliminar para estabelecer as bases de um futuro diálogo”, acrescentou o funcionário, que disse que as duas partes concordaram em “continuar essas reuniões para alcançar acordos”.

O primeiro encontro foi “positivo” e deverá permitir “intensificar o diálogo no futuro”. As FDS têm sido a principal força de combate contra o grupo Estado Islâmico (EI).

Nas regiões que controlamos, há vastas áreas agrícolas, além da maior parte dos poços de petróleo do país. Na semana passada, Sharaa declarou que as FDS deverão se integrar ao futuro exército sírio.

