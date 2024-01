Primeiras remessas de remédio destinados aos reféns devem entrar em Gaza nesta quarta-feira (17)

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores do Catar anunciou nesta terça-feira (16) que Israel e o Hamas, que travam uma guerra em Gaza desde o dia 7 de outubro, chegaram a um acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses e fornecer ajuda humanitária à população do território palestino. A expectativa é de que as primeiras remessas entrem no enclave palestino, nesta quarta-feira.

O porta-voz do ministério, Majed al Ansari, anunciou o "êxito de uma mediação" conjunta do Catar e da França, que permitiu um acordo "entre Israel e Hamas para entregar medicamentos (...) para os reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza".

