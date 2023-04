A- A+

INCÊNDIO NO RECIFE Primeiro a ver incêndio, vizinho do Lar Paulo de Tarso arrancou grades e abrigou algumas crianças Artur Tavares, de 32 anos, foi acordado pela esposa por conta de um barulho

Antes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) chegar até o Lar Paulo de Tarso nesta madrugada para conter um incêndio, vizinhos se mobilizaram na tentativa de apagar as chamas e retirar as 17 pessoas do espaço. A ação foi iniciada pelo eletrotécnico Artur Tavares, de 32 anos.

Vizinho de frente ao Lar Paulo de Tarso, o homem foi acordado pela esposa por volta das 2h30 desta sexta-feira (14), após ela ouvir um barulho.

"Eu fui o primeiro morador a ver a situação, porque a minha esposa me acordou e pediu para eu dar uma olhada, dizendo que tinha ouvido um barulho. Da varanda, vi o incêndio e desci correndo, gritando para os outros moradores", iniciou.

Artur e os outros moradores ouviram crianças gritando e uniram extensões para ligar uma máquina de corte e serrar as grades do Lar. Portões e janelas também foram arrombados.



"Arrombei o portão e vi uma criança pedindo socorro, só que eu não tinha como chegar até ela por causa de uma grade. Colocamos extensões e com uma máquina de corte, tirei a grade e pegamos algumas vítimas. As primeiras vítimas quem conseguiu socorrer foram os moradores", disse.

Após o resgate inicial, quatro crianças ficaram no casa de Artur. Outras foram colocadas junto das duas cuidadoras do lado de fora do espaço que pegou fogo.

"Aqui em casa ficaram quatro crianças. No chão, ficaram umas cinco crianças e as duas cuidadoras", afirmou.

