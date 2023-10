A- A+

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a primeira aeronave direcionada para repatriar brasileiros em Israel decolou de Roma, na Itália, às 6h42 (11h42 no horário local) desta terça-feira (10). A previsão é que o avião chegue ainda hoje em Tel Aviv, e retorne ao Brasil na madrugada desta quarta-feira (11), pousando em Brasília por volta da 1h.

Seis aeronaves da FAB foram mobilizadas para a operação, que começou no domingo (8). Nesta segunda, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que os sobrevoos da FAB para repatriação de brasileiros foram autorizados por Israel. Em nota, o órgão afirmou que “segue acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras”.

De acordo com a FAB, 900 brasileiros devem ser repatriados até sábado (14), e a operação poderá se repetir na próxima semana. O primeiro avião, um KC-30, decolou às 18h e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 desta segunda-feira (horário de Brasília). Com 59 metros de comprimento, ele é capaz de transportar até 238 passageiros e 45 toneladas de cargas.

Duas aeronaves deste modelo foram mobilizadas para trazer os brasileiros. Além deles, dois KC-390 e dois VC-2 serão usados. No mesmo comunicado, o Ministério disse que a Embaixada em Tel Aviv recolheu, por meio de formulário online, os dados de cerca de 1,7 mil brasileiros com interesse na repatriação, sendo a maioria turistas.

Listas de prioridade

“Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, deverão ser priorizados os residentes no Brasil, sem passagem aérea”, diz a nota. A primeira aeronave destacada para repatriação, segundo o Ministério, encontra-se em Roma. O segundo avião sairá de Brasília ainda na tarde desta terça.

“Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera a recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar”.

A nota continua: “O Escritório de Representação em Ramala segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área, está implementando plano de evacuação desses nacionais da região, em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo”.

