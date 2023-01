A- A+

Recife Primeiro bebê de 2023 do Recife nasceu no bairro de Casa Amarela Sarah Sophia nasceu nos primeiros 15 minutos do ano, na Maternidade Barros Lima, na Zona Norte da cidade

Nos primeiros 15 minutos do ano, o primeiro bebê de 2023 do Recife chegou ao mundo na Maternidade Barros Lima, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da cidade. A menina, chamada Sarah Sophia, nasceu pesando 3.825kg e com 51cm, de parto normal, no Centro de Parto Normal (CPN) da maternidade.

Sarah é filha de Daniele Soares da Silva, de 29 anos, moradora de Camaragibe, onde realizou o pré-natal. Mãe e filha estão bem e devem receber alta na segunda-feira (2).

Ligada à Secretaria de Saúde (Sesau), a unidade realiza cerca de 300 partos de risco habitual por mês, dos quais cerca de 35% das pacientes são de outras cidades.

Atualmente, são realizados mais de 1.200 partos (de baixo risco) mensais nas três maternidades (Arnaldo Marques, no Ibura; Bandeira Filho, em Afogados; e Barros Lima, em Casa Amarela) geridas pela Prefeitura do Recife, além do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado.

Mais de 70% deles são partos normais. Do total de partos, cerca de 35% são de pessoas vindas de outros municípios. No Hospital da Mulher também são realizados partos de alto risco.

