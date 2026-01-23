A- A+

Cidadania Primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa é inaugurado pela Prefeitura do Recife Casarão histórico funcionará diariamente com atividades culturais, educativas, esportivas e de convivência

O primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi inaugurado pela Prefeitura do Recife (PCR) na manhã desta sexta-feira (23).

Com funcionamento diário, os idosos poderão usufruir de um complexo de ambientes voltados para atividades culturais, educativas, esportivas e de convivência.



Entre as iniciativas, estão a realização de aulas de alfabetização para pessoas acima dos 60 anos, ensino de robótica, sessões de cinema aos fins de semana e práticas integradas de saúde e educação.

Inscrições

De modo geral, para participar das atividades externas e coletivas, basta comparecer ao local. Já para os cursos e oficinas, é necessário realizar inscrição, que poderá ser feita no próprio centro, a partir da terça-feira (27), nos dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Os interessados devem levar RG e comprovante de residência.

Parte das vagas, segundo a PCR, será preenchida por encaminhamentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e a outra por demanda espontânea.

História

Por trás do casarão centenário, está a figura de Maria da Conceição Guedes Pereira, professora aposentada que doou o imóvel à cidade com a condição de que o local fosse voltado para os idosos. Ela morreu aos 103 anos, em 2013.

"Um casarão histórico que tem uma história bonita e uma história quase que única na vida do Recife. Um casarão que pertencia à Dona Maria da Conceição, uma senhora que faleceu com mais de 100 anos, que não tinha herdeiros diretos, que passou por uma situação de maus-tratos e precisou de uma intervenção do Ministério Público da Justiça do Estado Brasileiro", disse o prefeito João Campos.

Construído em 1920, o prédio foi revitalizado e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 3,4 milhões (R$ 1,9 milhão no restauro da casa e R$ 1,5 milhão na parte externa), tendo capacidade de atender 150 pessoas por dia.

"É importante destacar que aqui é um projeto de restauro da casa, porque a casa é um imóvel especial de preservação do Recife. Então ele é feito todo com base nas normas de restauro, não é uma reforma, é um restauro que foi feito, trazendo a originalidade da casa, tanto externa quanto interna", falou.

Idosos em movimento

Para a aposentada Miriam Lima, o novo espaço é uma ótima alternativa para o público da terceira idade se manter em movimento.

"Eu sempre quis ter uma atividade porque a gente quando para de trabalhar fica ansioso. Então, tendo uma ocupação, é melhor, dá melhor qualidade de vida. Eu estava prestes a entrar em depressão quando comecei a dançar zumba com a minha filha, que é instrutora de zumba, e me chamou, eu comecei a dançar e daí por diante eu não parei mais e eu amo. Eu não sei ficar parada. Aqui eu fico dançando, já dancei e já fiz ginástica. [...] Amei mesmo esse centro", contou.

Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Severina Calixto, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Edna Gomes de Jesus, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Quem também gostou foi Edna Gomes de Jesus, de 60 anos, que participou da inauguração com as amigas Severina Calixto e Julieta Barreto.



O trio costuma frequentar o Compaz Miguel Arraes, na Madalena, na Zona Oeste do Recife, e pretende aproveitar o espaço recém-inaugurado na capital pernambucana.

