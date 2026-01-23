Sex, 23 de Janeiro

Cidadania

Primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa é inaugurado pela Prefeitura do Recife

Casarão histórico funcionará diariamente com atividades culturais, educativas, esportivas e de convivência

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi inaugurado pela Prefeitura do RecifeCentro de Convivência da Pessoa Idosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi inaugurado pela Prefeitura do Recife - Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

O primeiro Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, foi inaugurado pela Prefeitura do Recife (PCR) na manhã desta sexta-feira (23). 

Com funcionamento diário, os idosos poderão usufruir de um complexo de ambientes voltados para atividades culturais, educativas, esportivas e de convivência.

Entre as iniciativas, estão a realização de aulas de alfabetização para pessoas acima dos 60 anos, ensino de robótica, sessões de cinema aos fins de semana e práticas integradas de saúde e educação. 

Inscrições
De modo geral, para participar das atividades externas e coletivas, basta comparecer ao local. Já para os cursos e oficinas, é necessário realizar inscrição, que poderá ser feita no próprio centro, a partir da terça-feira (27), nos dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Os interessados devem levar RG e comprovante de residência.

Parte das vagas, segundo a PCR, será preenchida por encaminhamentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e a outra por demanda espontânea.

História 
Por trás do casarão centenário, está a figura de Maria da Conceição Guedes Pereira, professora aposentada que doou o imóvel à cidade com a condição de que o local fosse voltado para os idosos. Ela morreu aos 103 anos, em 2013.

"Um casarão histórico que tem uma história bonita e uma história quase que única na vida do Recife. Um casarão que pertencia à Dona Maria da Conceição, uma senhora que faleceu com mais de 100 anos, que não tinha herdeiros diretos, que passou por uma situação de maus-tratos e precisou de uma intervenção do Ministério Público da Justiça do Estado Brasileiro", disse o prefeito João Campos.

Construído em 1920, o prédio foi revitalizado e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 3,4 milhões (R$ 1,9 milhão no restauro da casa e R$ 1,5 milhão na parte externa), tendo capacidade de atender 150 pessoas por dia.

"É importante destacar que aqui é um projeto de restauro da casa, porque a casa é um imóvel especial de preservação do Recife. Então ele é feito todo com base nas normas de restauro, não é uma reforma, é um restauro que foi feito, trazendo a originalidade da casa, tanto externa quanto interna", falou.

Idosos em movimento
Para a aposentada Miriam Lima, o novo espaço é uma ótima alternativa para o público da terceira idade se manter em movimento.

"Eu sempre quis ter uma atividade porque a gente quando para de trabalhar fica ansioso. Então, tendo uma ocupação, é melhor, dá melhor qualidade de vida. Eu estava prestes a entrar em depressão quando comecei a dançar zumba com a minha filha, que é instrutora de zumba, e me chamou, eu comecei a dançar e daí por diante eu não parei mais e eu amo. Eu não sei ficar parada. Aqui eu fico dançando, já dancei e já fiz ginástica. [...] Amei mesmo esse centro", contou.

 

  Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
    Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
  Miriam Lima, advogada aposentada, Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
    Miriam Lima, advogada aposentada, Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
  Severina Calixto, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
    Severina Calixto, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
  • Severina Calixto, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
    Severina Calixto, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
  Edna Gomes de Jesus, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
    Edna Gomes de Jesus, aposentada. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Quem também gostou foi Edna Gomes de Jesus, de 60 anos, que participou da inauguração com as amigas Severina Calixto e Julieta Barreto.

O trio costuma frequentar o Compaz Miguel Arraes, na Madalena, na Zona Oeste do Recife, e pretende aproveitar o espaço recém-inaugurado na capital pernambucana.

