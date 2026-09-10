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MUNDO Primeiro cigarro de menino que fumava 40 unidades por dia aos 2 anos foi oferecido pelo pai Ardi Rizal ganhou repercussão internacional em 2010, quando um vídeo o mostrou fumando de fraldas; hoje, aos 14, enfrenta a recuperação do vício

Recuperar-se de um vício é sempre um caminho árduo. No caso de Ardi Rizal, a idade em que começou a fumar cigarros tornou-se um desafio extra para que conseguisse interromper o uso de nicotina: aos 2 anos de idade, ele chegava a tragar cerca de 40 unidades por dia.



Sua história ganhou repercussão internacional em 2010, quando um vídeo publicado no YouTube mostrou o menino, então com cerca de um ano e meio, caminhando de fraldas enquanto fumava.

O menino vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, na Indonésia, onde sua mãe, Diana, trabalhava vendendo peixes. A origem simples e o fácil acesso aos cigarros ajudam a explicar como o vício começou tão cedo.





Ardi Rizal fumava cerca de 40 cigarros por dia aos 2 anos de idade — Foto: Reprodução | Youtube

Ainda muito pequeno, Ardi começou a recolher cigarros na praça da região depois de observar outras pessoas fumando, mesmo sem entender o que aquilo significava. Em entrevista ao The Sydney Morning Herald em 2017, foi relatado que o primeiro cigarro havia sido dado a ele pelo próprio pai.

A tentativa de interromper o vício

A dependência de Ardi se tornou tão grave que levou à intervenção do Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia. A ampla repercussão das imagens também provocou críticas à mãe, acusada de permitir que o filho fumasse e de contribuir para o início de seu problema de obesidade.





A família tentou interromper o consumo de cigarros, mas encontrou dificuldades diante das reações apresentadas pela criança. Quando o cigarro era retirado, Ardi tinha acessos de raiva e chegava a bater a cabeça.

Diante da dificuldade de controlar a dependência, os pais buscaram ajuda profissional. Três anos depois do início da repercussão do caso, Ardi começou um processo de reabilitação conduzido pelo psicólogo infantil Seto Mulyadi.

A interrupção do consumo de tabaco provocou em Ardi um quadro intenso de ansiedade, que passou a ser compensado pela alimentação. Aos dois anos, ele já apresentava problemas relacionados ao peso, que se agravaram nos anos seguintes.





Lembra dele? Veja como está menino que ficou conhecido por fumar 40 cigarros por dia aos 2 anos na Indonésia — Foto: Reprodução

Aos cinco anos, Ardi pesava 24 quilos, cerca de seis quilos acima do peso médio indicado para uma criança de sua altura e idade. A quantidade de comida consumida também era elevada. Em uma única refeição, ele podia comer três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado.

O comportamento alimentar continuou até a entrada na escola. Depois, Ardi passou a reduzir as porções porque sofria provocações dos colegas pela quantidade de comida que levava na lancheira.

Como está Ardi atualmente

Mais de 15 anos depois de sua história viralizar, Ardi é considerado como uma das pessoas mais jovens a conseguir superar o vício em cigarros. Em 2022, aos 14 anos, ele frequentava a escola primária e seguia uma dieta rigorosa baseada em peixes e verduras para buscar um peso considerado adequado. Em 2019, ele chegou a vir ao Brasil e apareceu em um programa na TV Record.

Ardi também passou a conceder entrevistas para falar sobre a própria experiência. Nessas ocasiões, alerta sobre a dificuldade de abandonar vícios e promove hábitos de vida saudáveis.

O caso de Ardi está em um contexto mais amplo sobre os efeitos da dependência do tabaco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo provoca mais de oito milhões de mortes por ano.

Desse total, cerca de 1,2 milhão correspondem a pessoas expostas à fumaça de terceiros.

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