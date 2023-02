A- A+

terremoto Primeiro comboio de ajuda pós-terremoto chega a áreas controladas por rebeldes na Síria O número total de mortos no terremoto já ultrapassa 17 mil

O primeiro comboio de ajuda para as áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria atingidas pelo terremoto atravessou a passagem de Bab al-Hawa, na fronteira com a Turquia, nesta quinta-feira (9), disse à AFP um funcionário deste posto.

"O primeiro comboio de ajuda da ONU entrou hoje", afirmou Mazen Alloush, assessor de imprensa do posto de fronteira.

Um correspondente da AFP observou seis caminhões carregados com material para barracas e produtos de higiene.

Alloush disse que o comboio foi planejado antes do terremoto devastador que atingiu a Síria e a Turquia na segunda-feira (06).

Da mesma forma, "pode ser considerado uma resposta inicial das Nações Unidas e deve continuar, como nos foi prometido, com comboios maiores para ajudar nosso povo", acrescentou.

O mecanismo de entrega de suprimentos da Turquia para a zona rebelde da Síria através de Bab al-Hawa é a única maneira pela qual a ONU pode ajudar os civis sem cruzar as áreas controladas por Damasco.

Embora o ponto de fronteira em si não tenha sido afetado pelo terremoto, a estrada que leva ao local foi danificada, o que provocou a interrupção temporária dos envios, disse a ONU na terça-feira.

