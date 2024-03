Primeiro dia de bilhete único na RMR tem aprovação de usuários e movimentação tranquila

A- A+

Este domingo (3) foi marcado por uma conquista para quem faz uso do transporte público na Região Metropolitana do Recife. O bilhete único de ônibus, aprovado no fim mês passado pelo Conselho de Transporte Metropolitano (CTM), começou a valer oficialmente a partir de hoje. A mudança impacta e beneficia quase 750 mil passageiros, o que corresponde a 90% do sistema.

A implementação da tarifa única faz com que o Anel B, no valor de R$5,60, entre em desuso. Quem já utilizava o Anel A, que custa R$4,10, segue pagando o mesmo valor. A medida foi aprovada por grande parte dos usuários.

No Terminal Integrado de Pelópidas, em Paulista, à espera de um ônibus que a levasse ao trabalho, Lucia Maria, contou que ficou feliz com a medida. “Para trabalhar eu pego apenas um ônibus, que era Vale B e agora diminuiu. Mas quando vou para casa da minha mãe, chegava até a pagar duas ou três passagens. Isso é muito bom, pois vai me trazer economia, principalmente no desconto da passagem do meu salário”, disse a vendedora.

Para Paula Rodrigues, técnica de enfermagem, a medida vai trazer muitos benefícios, pois muitas pessoas necessitam se locomover em um curto período de tempo. “Dou plantão em dois lugares e chego a pegar mais de dois ônibus. Vai ser muito bom essa economia e facilidade não só para mim, mas para quem utiliza os ônibus diariamente”, contou.

Nas imediações do Derby, o movimento era tranquilo e o fluxo de passageiros baixo. O corretor de imóveis Edson Lima foi mais um usuário do transporte público que aprovou a medida do bilhete único. “Foi muito mais fácil, porque eu não entendia a divisão de tarifas. Às vezes o itinerário era mais curto e pagávamos um vale B. Agora tudo igualado, fica mais justo para todos. Agora vou ter até mais tempo já que posso pegar qualquer ônibus sem ficar olhando o preço da passagem”, comentou o corretor que se desloca de Jaboatão para Recife todos os dias.

Como vai funcionar?

Na utilização das linhas integradas, o passageiro poderá realizar até cinco embarques em duas horas de utilização do sistema. A tarifa, também, será a mesma para os passageiros das linhas regulares. O bilhete único não modifica a quantidade atual da frota de ônibus no Grande Recife, tampouco o número de viagens oferecidas pelo sistema de transporte coletivo.

Confira quanto custa cada tarifa na RMR:

Anel A (Bilhete Único) - R$ 4,10

Anel G - R$ 2,70

041 – Setúbal (Opcional) - R$ 5,15

064 – Piedade (Opcional) - R$ 7,70

072 – Candeias (Opcional) - R$ 7,70

160 – Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva) - R$ 7,70

214 – UR-02/Ibura (Opcional) - R$ 7,70

224 – UR-11 (Opcional) - R$ 7,70

229 – Marcos Freire (Opcional) - R$ 7,70

342 – Curados (Opcional) - R$ 7,70

191 – Recife/Porto de Galinhas (Sem ar condicionado) - R$ 13,70

195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional) - R$ 20,05

Veja também

Israel Atos em Tel Aviv pedem libertação de reféns e eleições antecipadas em Israel