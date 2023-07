Primeiro dia de greve começa com 27% dos ônibus na rua, diz Urbana-PE

A- A+

O primeiro dia da greve dos rodoviários, esta quarta-feira (26), começou com apenas 27% da frota dos ônibus em circulação, segundo informou o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE). Esse é o percentual do horário de pico da manhã, às 6h. O percentual de frota em circulação subiu para 39% às 7h, segundo a Urbana-PE, ainda "muito abaixo do que foi determinado pelo órgão gestor".

O número, no entanto, é menor do que a determinação do Grande Recife Consórcio de Transporte. O órgão que opera o sistema ordenou que 80% da frota fosse colocada na rua em horários de pico — das 5h às 9h e das 16h às 20h — e 50% nos demais horários. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, a adesão neste primeiro dia é "forte".

A Urbana-PE também denuncia que o Sindicato dos Rodovários bloqueou garagens de várias empresas de ônibus da Região Metropolitana do Recife. "Uma quantidade reduzida de manifestantes contratados pelo sindicato dos rodoviários que sequer fazem parte da categoria impediu a circulação da frota e o livre exercício da atividade dos trabalhadores que não desejam participar do movimento grevista", reclamou a classe patronal.

"A atitude descumpre as decisões liminares do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a Lei 7.783/89 e a determinação do Grande Recife Consórcio de Transporte sobre a operação com 80% de frota mínima nos horários de maior movimento e de 50% nos demais", acrescentou a Urbana-PE.

A medida do Grande Recife, que oficializou as empresas operadoras e o Sindicato dos Rodoviários, baseia-se na Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e no Artigo 6º, da Constituição Federal, que consideram o transporte coletivo serviço essencial para a população.

"A Urbana-PE reforça ainda que solicitou ao TRT-6 o julgamento do dissídio de greve e que envidará todos os esforços necessários para cumprir as determinações legais e para manter o serviço de transporte público por ônibus em operação com segurança e responsabilidade", finalizou o sindicato.

