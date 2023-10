A- A+

REQUALIFICAÇÃO Primeiro dia de interdição da Ponte Giratória é marcado por trânsito leve Bloqueio conta com desvios para quem precisa se deslocar entra o centro e a Zona Sul do Recife

A requalificação da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida com Ponte Giratória, no bairro do Recife, avançou para a etapa final, neste domingo (8), quando a via no sentido Centro-Sul começou a ser interditada. Ainda pela manhã, o trânsito fluiu normalmente.

O trabalho iniciado é para inspecionar as condições estruturais da parte superior da laje, para averiguação de possíveis patologias para que as intervenções necessárias sejam feitas.

Para isso, parte do asfalto precisou ser removida para que a camada de concreto dela fosse analisada tecnicamente. Se tudo estiver na normalidade, o local será reasfaltado e o trânsito liberado ainda nesta semana. Inicialmente, a previsão é que os trabalhos de requalificação sejam concluídos até o final do ano.

Cerca de oito gentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram deslocados para o perímetro da obra com o intuito de orientar os motoristas sobre os desvios necessários para que cheguem ao destino.

Segundo o gerente de área da CTTU, André Luís, a previsão é que o trânsito fique mais intenso na parte da tarde, pelo fato de as pessoas transitarem pelo centro do Recife e ainda buscarem informações sobre rotas alternativas ou locais de estacionamento.

“Poderemos reforçar, de acordo com nossa percepção, o quantitativo de profissionais para poder darmos fluidez nesse trecho”, afirmou ele.

No sentido Sul-Centro, que permanece liberado, apenas veículos leves podem trafegar e apenas uma faixa está disponível, devido à ciclofaixa, que é tradicional nos domingos e feriados no Recife.

Veículos grandes, como ônibus, por exemplo, que fazem esse sentido, serão desviados pela Avenida Martins de Barros, girando à direita na Ponte Buarque de Macedo para acessar o bairro do Recife.

Para o motorista de caminhão pipa José Marcos, o serviço de interdição é novidade. Ele se dirigia ao Parque da Jaqueira quando foi surpreendido pelo aviso do agente da CTTU.

“É complicado, porque a pessoa vai fazer uma entrega e falta um pouco de orientação para as pessoas. Eu fiquei sabendo disso ontem à noite, quando eu ia vir pra cá, mas não deu para vir por causa dos eventos que aconteceram aqui. Todos os dias a gente vem para a Jaqueira para entregar água. Já fica de aviso para as próximas vezes”, salientou.

Para Thales Cabral, morador das Torres Gêmeas, no bairro de São José, mesmo com os transtornos causados pela interdição, a obra é bem-vinda. Ele precisou retornar pela Rua Marquês de Olinda e acessar a Ponte Maurício de Nassau para chegar onde mora.

“Eu não sabia dessa interdição, mas, tranquilo. Complica o trânsito, mas se é para melhorar a cidade, tudo certo”, afirmou.

Essa obra na Ponte Giratória faz parte do programa de recuperação de pontes da cidade que já beneficiou as da Torre, do Derby e a Motocolombó, além das juntas de dilatação de viadutos como os de Joana Bezerra, Via Mangue e da Avenida Norte.

A Ponte Giratória liga o bairro de São José ao bairro do Recife, conectando a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita. O investimento inicial na recuperação da estrutura é de R$ 9,4 milhões e os principais serviços estão sendo executados na parte inferior do tabuleiro da ponte, com a remoção da camada de nata de cimento, de modo a garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado para recomposição da seção da célula/laje.

A parte rodoviária passará pela recuperação do tabuleiro da ponte com a execução de 4,5 mil m² de concreto projetado para formação de uma capa de concreto armado com tela de aço; reconstituição de aproximadamente sete toneladas de aço da superestrutura; recuperação do guarda-corpo; substituição de 24 aparelhos de apoio, dentre outras intervenções.

Mudança afeta 11 linhas de ônibusDe acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, devido à intervenção na Ponte Giratória, 11 linhas de ônibus que passam pelo local terão os roteiros alterados. São elas:

032 - Setúbal (Conde da Boa Vista);

041 - Setúbal (Opcional);

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista);

064 - Piedade (Opcional);

612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá);

622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá);

642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo);

107 - Circular (Cabugá/Prefeitura);

712 - Alto do Pascoal (Somente aos domingos);

014 - Brasília (Conde da Boa Vista);

018 - Brasília Teimosa;

071 - Candeias.



Estrutura da Ponte Giratória

Com extensão total de 195,2 metros, cinco vãos centrais que medem 41,4 metros, 43,3 metros e 41,4 metros, além de vãos de 34 metros nas extremidades, a Ponte Giratória é formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.

Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22 metros, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de três metros no lado norte e dois metros no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de quatro metros e guarda-rodas de 0,23 metro em cada passeio.

