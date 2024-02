A- A+

RECIFE Primeiro dia de interdição no Túnel da Abolição, na Madalena, tem fluxo tranquilo nesta terça (20) Obra de drenagem tem previsão de ser finalizada em sete dias; CTTU acompanha desvio de rota

Começou, nesta terça-feira (20), a obra de drenagem na rua João Ivo da Silva (na saída do Túnel da Abolição), no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

Com a movimentação nesta tarde ainda leve, o fluxo segue tranquilamente. O trajeto alterado está sinalizado e sendo acompanhado por agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O serviço de drenagem, executado pela a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), tem previsão de término em sete dias.

Está sendo realizada uma inversão no sentido da rua Hélio da Cunha no trecho entre a rua João Ivo da Silva e a rua Monsenhor Júlio Maria.

Uma inversão de sentido também está ocorrendo na rua Monsenhor Júlio Maria entre a rua Nobre de Lacerda até a Rua Hélio da Cunha e no trecho e na rua Nobre de Lacerda no Trecho entre a rua João Ivo da Silva e a Monsenhor Júlio Maria.

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Veja também

INTERNACIONAL Brasil pede que Corte declare ilegal ocupação de Israel na Palestina