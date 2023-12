A- A+

EDUCAÇÃO Primeiro dia de provas do SSA 1 e SSA 2, da UPE, acontece neste domingo (3) Orientação geral é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência

Neste domingo (3), os estudantes do 1° e 2° ano do ensino médio inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam as provas das primeira e segunda etapas, nos turnos da manhã e tarde, respectivamente. Os conteúdos cobrados são específicos da série estudada. No total, o SSA 1 possui 27.555 inscritos, enquanto o SSA 2 conta com 21.334 candidatos.

As provas do SSA1 acontecem das 8h15 às 12h15, e o fechamento dos portões, impreterivelmente, às 8h. Já os estudantes do SSA 2 fazem os exames no horário da tarde, das 14h30 às 18h30. Neste caso, os portões fecham às 14h15. A orientação geral é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência para não correr o risco de se atrasar.

Os candidatos devem imprimir o cartão informativo disponível no site oficial da UPE até o dia do exame. O documento indica o local da prova do estudante e é obrigatório para o acesso à sala de aplicação de testes. Ele deve ser apresentado juntamente com a carteira de identidade original ou outro documento que possua foto e assinatura recentes.

Também é obrigatório o uso de caneta esferográfica azul ou preta. A comissão da UPE informa que não se responsabilizará por aquele que faltar aos testes por desconhecer o local de sua realização.

Para o primeiro dia do SSA 1, são aplicadas 45 questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Linguagem e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já no domingo seguinte (10), último dia de provas, o estudante terá mais 45 questões entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O mesmo esquema vale para o SSA 2.

O resultados das provas está marcado para ser divulgado até o dia 31 de março de 2024, apenas no sistema de inscrição. Para mais informações, o estudante pode entrar em contato com a organização através dos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou ainda na plataforma oficial.

Calendário das provas:

SSA 3: 19 e 26 de novembro de 2023 (manhã)

SSA 1: 03 e 10 dezembro de 2023 (manhã)

SSA 2: 03 e 10 de dezembro de 2023 (tarde)



Esquema especial de ônibus

RMR receberá reforço nas linhas de ônibus durante provas do SSA. - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Com objetivo de ofertar melhor locomoção aos locais dos exames, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou reforço de oito linhas na Região Metropolitana do Recife (RMR). No total, 40 novos veículos são colocados à disposição, que, juntos, devem fazer 322 viagens. Durante todo o domingo, 853 ônibus estão circulando na RMR, realizando 9.776 viagens.

Confira as linhas com acréscimo na frota:

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

324 - Jardim São Paulo (Piracicaba)

346 - TI TIP (Cde. Boa Vista)

825 - Jardim Brasil / TI Joana Bezerra

860 - TI Xambá (Príncipe)

516 - Casa Amarela (Torre/Recife Antigo)

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

1967 - TI IGARASSU (Dantas Barreto)

