A- A+

Mobilidade Primeiro dia de reajuste nas tarifas de ônibus provoca reação dos passageiros Anel A do bilhete único passou de R$ 4,30 para R$ 4,50, neste domingo (1º)

O aumento do valor das tarifas de ônibus, que entrou em vigor neste domingo (1º), não teve boa receptividade por parte da população da Região Metropolitana do Recife (RMR). Os populares reclamam que o reajuste não condiz com a qualidade do serviço prestado.

A correção da tarifa foi de 4,46%, passando o valor do Anel A, o mais utilizado pelos passageiros, de R$ 4,30 para R$ 4,50.

O reajuste foi aprovado em 13 de janeiro pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). Os preços levam em consideração a variação da inflação em 2026 e atingiram também para o Anel G e demais linhas especiais.

Reação

Ainda nas primeiras horas do aumento das passagens, a reportagem da Folha de Pernambuco foi ao Terminal do Cais de Santa Rita para saber a opinião do povo recifense sobre o assunto.

A coordenadora de marketing, Beatriz Lins, refletiu que o valor que passa a ser cobrado não condiz com o serviço que é entregue.

“O aumento do valor das passagens deveria vir de acordo com a qualidade também. A gente percebe que Pernambuco tem uma população tão gigantesca e, de contrapartida, o transporte público não acompanha nem em qualidade, ou em quantidade para atender toda a população. Em dias de superlotação ou no dia a dia”, refletiu Beatriz.

Com um pensamento muito próximo, o estudante João Gabriel compreende que o aumento é injustificável

“Acho esse aumento [das passagens] injustificável. Todo ano a gente recebe notícias de aumento, mas o serviço continua sempre o mesmo. Em dias como hoje, domingo, é mais tranquilo, mas durante a semana é lotado, sem condições de ventilação, quando tem ar-condicionado, muitas vezes está quebrado. É ônibus cheio, é perigo de assalto, você meio que se sente um ‘palhaço’ em pagar uma passagem cara e receber um serviço de péssima qualidade.

A mudança nos valores chegou a ser suspenso pela Justiça, mas voltou a ser confirmado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na última sexta-feira (30).

Confira os novos valores:

Anel A (Bilhete único): R$ 4,50



Anel G: R$ 3,00



041 - Setúbal (Opcional): R$ 5,80



064 - Piedade (Opcional): R$ 8,70



072 - Candeias (Opcional): R$ 8,70



160 - Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva): R$ 8,70



191 - Recife/Porto de Galinhas (sem ar-condicionado): R$ 15,40



195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional): R$ 22,50



214 - UR-02/Ibura (Opcional): R$ 8,70



229 - Marcos Freire (Opcional): R$ 8,70



342 - Curados (Opcional): R$ 8,70

Veja também