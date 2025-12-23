A- A+

Recife Primeiro dia do Baile do Menino Deus abre temporada natalina no Marco Zero Espetáculo segue até 25 de dezembro e tem Joyce Alane como destaque no elenco deste ano

O primeiro dia do “Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal” reuniu diversas famílias no Marco Zero, Bairro do Recife, na noite desta segunda-feira (23).

Com o título de um dos maiores espetáculos natalinos do país, que também carrega inspiração regional, a encenação segue em cartaz até o dia 25 de dezembro, sempre às 20h, com acesso gratuito.

Neste ano, um dos principais destaques é a participação da cantora Joyce Alane, convidada especial desta edição. A escalação da celebridade segue uma tradição da festa de promover um rodízio de grandes artistas locais. Na carreira, a pernambucana vive um momento de projeção nacional, com indicação ao Grammy Latino 2025 e ao Prêmio Multishow, na categoria revelação.

No palco a céu aberto do Marco Zero, Joyce Alane interpreta três composições do repertório clássico do espetáculo, concebido por Antonio Madureira (Zoca) para o auto natalino escrito há mais de 40 anos, por Assis Lima e Ronaldo Correia de Brito. Entre as canções apresentadas estão “Beija-Flor e Borboleta”, “Cigana” e “Baile do Menino Deus”, que pontuam momentos distintos da narrativa.

As músicas acompanham a trajetória dos Mateus, personagens populares que percorrem caminhos em busca da casa onde nasce o menino sagrado, com o objetivo de realizar uma festa em celebração à renovação da vida. Ao longo da encenação, a jornada é atravessada por manifestações culturais brasileiras, criaturas do imaginário popular e pela simbologia das portas fechadas, que faz uma metáfora para a exclusão social, a inacessibilidade e as segregações atemporais.

“Joyce Alane tem se destacado no cenário musical pela beleza de sua voz e presença de palco marcante. Tê-la como convidada no Baile do Menino Deus, interpretando três músicas do repertório, muito abrilhanta o espetáculo”, destacou o diretor Ronaldo Correia de Brito.

A cantora também celebrou a participação. “Estou muito feliz de fazer parte dessa encenação. O Natal é uma data muito especial para a minha família, e muitos já foram assistir ao Baile nos anos anteriores. Esse ano vai ter um gosto especial me vendo participar”.

História

Criado como um contraponto tropical às celebrações natalinas marcadas por referências estrangeiras, o Baile do Menino Deus valoriza expressões culturais brasileiras originadas da confluência dos povos indígena, negro e ibérico.

A obra aborda, ainda, reflexões contemporâneas sobre inclusão, diversidade, meio ambiente e cidadania.

Público

A expectativa da organização é receber cerca de 70 mil pessoas ao longo dos três dias de apresentação, repetindo a média de presença dos anos anteriores.

No dia 27 de dezembro, o espetáculo será exibido nacionalmente como um especial no Globoplay.

O Baile é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife desde 2024, virou paradidático do MEC, tem versão em livro com mais de 700 mil exemplares e inspirou dois filmes.

