A- A+

Educação Primeiro dia do SSA3 da UPE tem índice de abstenção de 14,75%; confira caderno de provas Primeira etapa do teste foi realizada neste domingo. Dois candidatos foram eliminados

O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação 2024 da Universidade de Pernambuco (UPE), realizado neste domingo (19), teve 1.995 candidatos faltosos, o que corresponde a 14,75% do total de inscritos, que foi de 13.526.

A UPE registrou duas eliminações. Uma no município de Serra Talhada, no Sertão do Estado, e a outra na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP), no Recife, porque os celulares tocaram no meio da prova. Segundo a organização do certame, um candidato fez prova em regime especial por estar em recuperação de um acidente.

Os candidatos responderam questões das disciplinas de matemática, língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol) e filosofia, além da redação.

Caderno de provas

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da UPE divulgou o caderno de provas do primeiro dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da instituição.

Caderno de Provas - SSA3 1º dia by Geison Macedo on Scribd

Conforme o manual do candidato, os gabaritos, assim como o prazo de recursos, serão divulgados após a prova do próximo domingo (26).

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processo[email protected] ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Veja também

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Fundação Palmares organiza celebrações em área de quilombo de Zumbi