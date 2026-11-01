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Vestibular Primeiro dia do SSA 3 tem redação bem avaliada por estudantes Além do texto disserativo-argumentativo, estudantes responderam mais 45 questões de humanas

O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2027 da Universidade de Pernambuco (UPE), realizado neste domingo (1º), teve a redação como um dos destaques entre os candidatos. Após deixarem os locais de aplicação, estudantes avaliaram positivamente a proposta, que integrou o exame ao lado de questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Ao todo, 15.369 candidatos se inscreveram nesta etapa do processo seletivo. Desse total, 2.014 não compareceram aos locais de prova, o equivalente a 13,10% dos inscritos, segundo dados divulgados pela UPE.

O SSA é o processo seletivo seriado da universidade, dividido em três etapas realizadas ao longo do Ensino Médio. Na terceira fase, os estudantes concorrem a vagas nos cursos de graduação da instituição.

Redação

A redação dissertativa-argumentativa, deveria ter entre 20 e 30 linhas, distribuídas em, no mínimo, três parágrafos. Para os candidatos ouvidos pela reportagem, no colégio EREM Sizenando Silveira, em Santo Amaro, o tema “Como equilibrar esse dilema entre a vaidade saudável e a vaidade exigida pelos meios virtuais” foi bem avaliado.

Arthur Pereira | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“O tema redação achei bem inesperado, porque normalmente a gente espera temas sobre educação, sobre meio ambiente e dessa vez ele tratou sobre vaidade. Eu achei bem legal que ele trouxe esse tema, que é pouco debatido. A gente, muitas vezes, se conecta com temas relacionados à tecnologia”, analisou Arthur Pereira, estudante de 17 anos.

Sandra Beatriz | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Eu achei muito bom, bem atual, bem necessário, [o tema] equilíbrio entre vaidade das redes sociais e vaidade saudável, que acho que aborda muito esse tema de emagrecimento que a gente tá vivendo, de canetas emagrecedoras. Achei bem legal.", concluiu a estudante Sandra Beatriz, de 17 anos.

Conteudista

Além da redação, os candidatos responderam a 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No geral, João Marcos, estudante de 18 anos que busca vaga em medicina, achou “uma boa prova”.

João Marcos | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Eu achei a parte discursiva algumas questões muito boas, assim, bem conteudista, você tem que realmente estudar a fundo o conteúdo para conseguir responder. Não dá para pegar do contexto da questão. Você realmente tem que saber do assunto para poder acertar”, aponta.

A prova também trouxe a Folha de Pernambuco como texto de apoio, repercutindo reportagem da Agência O Globo sobre o fenômeno de “farmar aura” nas redes sociais.

Segunda etapa

A aplicação do SSA 3 continua nesta segunda-feira (2), com 50 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h, com início das provas previsto para as 8h15. O término oficial será às 12h45, e os candidatos poderão sair com o caderno de questões a partir das 11h15.



Transporte

Para atender à demanda dos estudantes nos dois dias de aplicação, o Grande Recife Consórcio de Transportes reforçou a operação de 15 linhas de ônibus da Região Metropolitana. A quantidade de viagens passou de 421 para 507, com operação iniciada às 4h.



A recomendação é que os candidatos consultem previamente os itinerários e horários pela plataforma RUMO e programem o deslocamento com antecedência.



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