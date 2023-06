A- A+

Com o tema Reinflama os Carismas que há em Ti, o primeiro dia da celebração pelos 33 anos da Comunidade Católica Obra de Maria reuniu nomes importantes do cenário católico nacional. A principal atração do dia ficou por conta do show de adoração da Irmã Kelly Patrícia, que levantou a plateia com seus maiores sucessos. O dia começou com uma linda homenagem à Maria, Nossa Senhora, e uma retrospectiva dos trabalhos sociais e de evangelização realizados pelos missionários da comunidade durante todos esses anos. A co-fundadora da comunidade, Maria Salomé, foi a responsável por conduzir a abertura do evento.

Durante sua fala, Salomé relembrou as aparições de Maria ao redor do mundo, "fazemos parte da geração de Maria. Temos mãe e pai, a família está completa" destacou. A condução da oração do terço durante a abertura das celebrações foi realizada, além da co-fundadora, por missionários de Beni (África francesa), Itália e Paraguai.

No início da celebração os trabalhos da Comunidade foram destacados através do agradecimento a todos os 4,1 mil missionários que realizam o trabalho da Obra de Maria.

Primeiro dia dos 33 anos da Obra de Maria reúne fiéis em louvor à Maria. Foto: Kleyvson Santos

ORAÇÃO DO TERÇO

Além de Maria Salomé, a oração do terço contou com a presença de seis missionários. Representando o Brasil auxiliou Núbia Jaciara. Marciano Romão, do Paraguai, orou a Ave Maria em espanhol. Enquanto Frederico e Tomazzo Maestrini, pai e filho, vieram da Itália e fizeram sua contribuição na sua língua nativa. Representando os países de língua inglesa, a também brasileira Mariana Mendes, rezou a Ave Maria em inglês. Finalizando o terço, Romeu Dodou, de Beni (na África francesa), contribuiu em francês.

O coral musical contou com a presença de Maricelia Luzinete, Ana Paula Samico, Marcelo Mariano e Glaucia Melo.

FUNDADOR

Gilberto Barbosa realizou um agradecimento a todos os presentes, que escolheram comparecer na comunhão em detrimento do feriado de São João, "vocês fizeram a melhor escolha. Mas não se preocupem, iremos terminar cedo para vocês poderem curtir o feriado", brincou.

O primeiro momento da abertura finalizou com uma apresentação musical de Marcelo Mariano, que aproveitou o momento para introduzir o primeiro convidado do dia, o padre da Canção Nova, Edimilson Lopes.

PREGAÇÃO

Na Canção Nova há 29 anos, o padre Edimilson Lopes começou o seu momento com música e destacou o lugar dos fiéis na comemoração dos 33 anos da Obra de Maria.

A pregação girou em torno de Timóteo, exaltando o sofrimento dos fiéis como uma forma de provação. Destacando a importância da mansidão com todos e os ensinamentos.

Apontando a importância do testemunho na vida dos que creem em Deus, padre Edimilson contou vários exemplos de pessoas que estavam em momentos difíceis da vida e, graças à benção do Espírito Santos deram uma guinada e hoje são pessoas felizes e com vidas em comunhão com Deus.

A canção Terra Seca foi a escolhida para finalizar a sua participação no primeiro dia. Após sua saída do palco, vários fiéis se reuniram ao redor do padre para dar testemunhos e pedir a sua bênção.

Após um intervalo com música e interação, o padre Roger Luiz subiu ao palco para finalizar as atividades da manhã.

Sua pregação girou em torno do papel dos católicos na mudança de vida dos seus irmãos, através do poder do Espírito Santo. "Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas", destacou após contar sua própria história de encontro com o sagrado.

Já no final do seu momento, o padre Roger descreveu dois acontecimentos que marcaram a sua vida. Duas pessoas, em momentos diferentes, mas que passavam por problemas semelhantes, o do alcoolismo, entraram na igreja em que ele estava celebrando pedindo a sua benção.

"Depois de um ou dois dias, eu recebi um telefonema dizendo que ambas as pessoas haviam morrido. Isso era o Espírito Santo encaminhando eles para a salvação nos momentos finais de sua vida. Uma última benção", finalizou.

Primeiro dia dos 33 anos da Obra de Maria reúne fiéis em louvor à Maria. Foto: Kleyvson Santos

IRMÃ MARIA RAQUEL

Antes da pregação da irmã Raquel, o público se levantou para cantar alguns sucessos das músicas católicas junto com o coral da Obra de Maria.

A oração da Ave Maria foi entoada no início da pregação, seguida do terço da misericórdia, que foi acompanhado por todos os fiéis presentes.

O momento com a irmã foi marcado pela leitura de sete cartas escritas por Deus e destinada a todos os presentes. "Você pode receber um, duas ou todas as cartas lidas", destacou.

MISSA

Após um intervalo de preparação, seis padres se reuniram para realizar a missa com o público. Representando a Canção Nova, retornaram ao palco os padres Edimilson Lopes e Roger Luiz. Já da Obra de Maria, estiveram presentes os padres José, Oniel Ramiro, Manuel Francisco e Cleidson.

A primeira parte da missa foi comandada pelo padre Edmilson Lopes, após a leitura da palavra, assumiu o padre Roger Luiz. Ambos os padres se uniram para finalizar a missa com pedidos de bênçãos e comandando os louvores.

IRMÃ KELLY PATRÍCIA

A entrada da irmã Kelly Patrícia foi recebida de pé pelos fiéis com muito entusiasmo, que cantaram junto Minha Vitória Chegou, música escolhida para abrir o show de louvor.

São Miguel foi a segunda música escolhida pela devota, que também foi acompanhada pela multidão que cantava junto, aplaudia e gritava palavras de incentivo.

O destaque para a Virgem Maria também foi celebrado pela Ir. Kelly, destacando sua jornada de Pentecoste que aconteceu no momento da anunciação da chegada do Cristo feita pelo Anjo Gabriel, "a Pentecostes de Maria não aconteceu junto com os apóstolos. Aconteceu ali, no momento da anunciação do anjo", afirmou.

DOMINGO

O segundo e último dia de celebração terá nomes importantes da igreja católica local e nacional. Como despedida do Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido será o responsável por celebrar a missa da tarde. Ele também receberá uma surpresa da Obra de Maria por todo o trabalho prestado a comunidade católica pernambucana.

A atração principal é o padre Fábio de Melo que fará seu show de louvor no período da tarde e promete diversas canções para animar o público. Em seguida, os padres João Carlos e Damião Silva encerram as celebrações dos 33 anos.

PROGRAMAÇÃO

9h - Cânticos: Ministério Obra de Maria

9h30 - Pregação: Padre Roger Luiz (Canção Nova)

10h30 - Intervalo

11h - Pregação: Padre Edimilson Lopes (Canção Nova)

12h - Adoração: Pe. Roger e Pe. Edimilson

13h - Intervalo (Almoço)

14h - Ministério de Música

14h30 - Missa com Dom Fernando Saburido

16h - Preparação para o show

16h15 - Show - Padre Fábio de Melo

17h30 - Show - Frei Damião Silva

18h15 - Show - Padre João Carlos

19h - Encerramento

