TRANSPORTE NA RMR Primeiro dia útil do Bilhete Único no TI Macaxeira tem movimentação tranquila e aceitação do serviço Anel B, cujo valor era R$ 5,60, foi extinto

A população teve, nesta segunda-feira (4), o primeiro dia útil do Bilhete Único de ônibus que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR). No Terminal Integrado da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana, a movimentação na parte da manhã foi tranquila, com boa receptividade da população à nova tarifa.

Um das pessoas favorecidas pela mudança é Sônia Maria Albuquerque, 61 anos, dona de casa usuária da linha 1964-TI Igarassu/TI Macaxeira. Na manhã desta segunda, ela planejava visitar parentes no município, localizado na RMR, quando recebeu a notícia da própria reportagem sobre o funcionamento do Bilhete Único.

"Não sabia que estava funcionando. Antes ,a gente pagava R$ 5,60, mas, com essa mudança, vai para R$ 4,10, o que eu acho que vai ser muito bom. As pessoas vão poder economizar mais com passagem", afirmou.

Também no Terminal Integrado da Macaxeira estava o autônomo Wesley Lucas Abreu, de 29 anos. Ele ia para Igarassu e avaliou positivamente a medida. "Não costumo fazer esse trajeto, mas acho que a mudança vai beneficiar muitas pessoas porque elas vão poder pagar mais barato pelo serviço. É muito bom".

Passageiros que usavam o Anel B, agora extinto, e pagavam tarifa de R$ 5,60, desde esse domingo (3) pagam R$ 4,10, valor do Anel A, que, pelo segundo ano consecutivo, não terá reajuste. A iniciativa beneficia quase 750 mil passageiros do sistema.

Ao todo, 70 linhas operavam com o Anel B, com destaque para a área norte da RMR, em cidades como Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, e outras da área sul, como Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. A redução na tarifa, até então usada por 125 mil passageiros, chega a 26,79%.

Apesar das boas vindas ao Bilhete Único, há ainda espaço para reclamações. O motorista de ônibus Silvio Gleydson Menezes, 41 anos, contou que acha que a novidade vai impactar positivamente, mas que ainda há muito a ser melhorado, principalmente não questão da integração temporal.

"Não falo por mim, porque não pago passagem por ser motorista. Mas, pelo que vejo, muitas pessoas são prejudicadas por conta dessas duas horas de limite da integração temporal. Isso só vale para algumas linhas, mas acho que deveria valer para todas, para dar tempo de todas as pessoas pegarem seus ônibus para todos os lugares", destacou.

No terminal, além da 1964-TI Igarassu/TI Macaxeira, foi impactada também a linha 1906-TI Pelópidas/TI Macaxeira, que pertenciam ao Anel B.

O Anel G, que opera três linhas — 018 - Brasilia Teimosa; 155 - Jordão Baixo/Boa Viagem; e 320 - Curado I/Werneck (Via Totó) —, permanece R$ 2,70. As demais linhas opcionais também não terão reajuste.

A proposta do Governo de Pernambuco prevê que as empresas de ônibus terão um aporte adicional de R$ 60 milhões no que já recebem. Em 2023, segundo dados da gestão estadual, os empresários receberam um repasse de R$ 250 milhões. Assim, o total deste ano deve chegar aos R$ 310 milhões.

