Educação Primeiro filme publicitário feito 100% com IA do Nordeste é lançado no Recife A Escola Encontro tem 42 anos de atuação no Recife e é reconhecida por sua proposta pedagógica humanista e socioconstrutivista

A Escola Encontro lançou o primeiro filme publicitário feito integralmente com inteligência artificial no Nordeste do Brasil. A produção, intitulada “Uma escola fundamental”, integra a nova campanha institucional da escola, chamada “Encontro com o Futuro”, e foi desenvolvida pelo cineasta Eric Laurence.



Produzido com IA desde o roteiro, imagens e locução até a finalização e animação, o filme apresenta uma narrativa conduzida pela personagem Juju, uma menina curiosa que conduz o espectador por uma jornada afetiva pela rotina do ensino fundamental da escola.

As imagens visam evocar o brincar, a amizade, o pensamento crítico e o desenvolvimento de habilidades contemporâneas como robótica e inglês. A produção mostra que tecnologia e humanização podem caminhar juntas na formação de crianças para o mundo atual.

“Esse filme é uma ponte entre o que somos há mais de quatro décadas e o que acreditamos que a educação deve continuar sendo: humana, atenta e transformadora. Usar a inteligência artificial para contar isso foi uma forma de mostrar que o futuro pode ser vivido com sentido e propósito”, destaca Conceição Domingues, diretora e fundadora da Escola Encontro.

O diretor do filme, Eric Laurence, conhecido por suas produções em realidade virtual, reforça o caráter inovador da campanha. “Mais do que usar tecnologia de ponta, nosso objetivo foi emocionar. Criar um filme 100% com IA permitiu explorar novas linguagens visuais e sensoriais, mas sem abrir mão da essência da Escola Encontro: o afeto e o olhar humano. É tecnologia a serviço do ser humano”, afirmou Laurence.

O filme será veiculado nas redes sociais da escola e utilizado em ações internas com alunos e famílias. Como desdobramento da campanha, a Escola Encontro também promoverá um ciclo de palestras e conversas sobre inteligência artificial, reunindo estudantes e responsáveis.

A Escola Encontro tem 42 anos de atuação no Recife e é reconhecida por sua proposta pedagógica humanista e socioconstrutivista. Também oferece Educação Infantil e possui o berçário mais antigo em funcionamento do Recife.

