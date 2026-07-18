Primeiro foguete "privado" indiano lançado com sucesso; confira
O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa
O primeiro foguete de fabricação privada na história da conquista espacial indiana foi lançado com sucesso neste sábado (18) a partir do centro espacial de Sriharikota, no sul do país, anunciou sua fabricante Skyroot.
Com 23 metros de altura, o lançador "Vikram 1" decolou às 12h05 locais (3h35 em Brasílila) e em pouco mais de 15 minutos atingiu sua órbita operacional, a 450 quilômetros, sem contratempos.
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O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa. Para este voo inaugural, foi equipado com dispositivos de demonstração desenvolvidos por microempresas indianas.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebrou o marco na rede social X. "A participação crescente do setor privado abre novas fronteiras e acelera a inovação", afirmou.
O país mais populoso do planeta — um bilhão e quinhentos milhões de habitantes — tem grandes ambições espaciais.
Spoke to the team of Skyroot Aerospace and congratulated them on the successful launch of Vikram-1.— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
This is a defining moment in India’s space journey. The growing participation of our private sector is opening new frontiers and accelerating innovation.
This achievement will… pic.twitter.com/epWjOY8yKa
Modi anunciou sua intenção de fazer com que um indiano caminhe na Lua até 2040. Seu governo abriu em 2020 o acesso ao espaço para empresas privadas.
Mais de 400 microempresas dividem atualmente esse mercado, cujo volume de negócios é estimado em 8 bilhões de dólares (40 bilhões de reais).