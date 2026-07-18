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FOGUETE

Primeiro foguete "privado" indiano lançado com sucesso; confira

O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa

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O primeiro foguete orbital construído por uma empresa privada na Índia realizou seu voo inaugural em 18 de julhoO primeiro foguete orbital construído por uma empresa privada na Índia realizou seu voo inaugural em 18 de julho - Foto: R. Satish Babu/ AFP

O primeiro foguete de fabricação privada na história da conquista espacial indiana foi lançado com sucesso neste sábado (18) a partir do centro espacial de Sriharikota, no sul do país, anunciou sua fabricante Skyroot.

Com 23 metros de altura, o lançador "Vikram 1" decolou às 12h05 locais (3h35 em Brasílila) e em pouco mais de 15 minutos atingiu sua órbita operacional, a 450 quilômetros, sem contratempos.

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O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa. Para este voo inaugural, foi equipado com dispositivos de demonstração desenvolvidos por microempresas indianas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebrou o marco na rede social X. "A participação crescente do setor privado abre novas fronteiras e acelera a inovação", afirmou.

O país mais populoso do planeta — um bilhão e quinhentos milhões de habitantes — tem grandes ambições espaciais.

Modi anunciou sua intenção de fazer com que um indiano caminhe na Lua até 2040. Seu governo abriu em 2020 o acesso ao espaço para empresas privadas.

Mais de 400 microempresas dividem atualmente esse mercado, cujo volume de negócios é estimado em 8 bilhões de dólares (40 bilhões de reais).

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