tempestade

Primeiro furacão do ano no Atlântico ameaça o Caribe

Com ventos sustentados de até 120 km/h, Erin dirige-se para as Ilhas Virgens Britânicas e Americanas, e Porto Rico

o furacão Erin se formando no Oceano Atlântico em 15 de agosto de 2025. o furacão Erin se formando no Oceano Atlântico em 15 de agosto de 2025.  - Foto: Handout / NOAA / AFP

A tempestade tropical Erin se fortaleceu e se tornou um furacão nesta sexta-feira (15), o primeiro da temporada no Atlântico Norte, e continua sua trajetória em direção ao Caribe, onde poderá provocar chuvas fortes e enchentes.

Com ventos sustentados de até 120 km/h, Erin dirige-se para as Ilhas Virgens Britânicas e Americanas, e Porto Rico, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Espera-se que o furacão gere intensas chuvas sobre esses territórios entre a noite de sexta-feira e o domingo, com "inundações repentinas (...), assim como deslizamentos de terra ou lama", alertou a agência meteorológica.

As ilhas São Martinho, São Bartolomeu e Guadalupe, mais ao sul, estão em alerta amarelo por determinação dos serviços meteorológicos da França, por fortes chuvas e trovoadas causadas pelos efeitos periféricos que o furacão pode provocar.

É previsto que Erin continue se fortalecendo durante o fim de semana até se tornar um "furacão maior", adverte o NHC, prevendo um movimento para noroeste que o faria passar sobre parte da República Dominicana e Haiti, e depois sobre as Bahamas.

