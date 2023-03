Primeiro grande incêndio do ano na Espanha queima sem controle

A- A+

O primeiro grande incêndio florestal do ano na Espanha, que obrigou a retirada de cerca de 1.500 pessoas, avançava descontroladamente nesta sexta-feira (24) no leste do país, em meio a condições climáticas adversas, informaram as autoridades locais.

"Estamos enfrentando um incêndio típico do verão", avaliou em declarações à rádio pública RNE Manolo Nicolás, porta-voz dos bombeiros da província valenciana de Castellón, leste da Espanha, onde o incêndio se iniciou na véspera.

Cerca de 500 bombeiros, apoiados por 20 meios aéreos, lutavam, na tarde desta sexta, contra o fogo, que já queimou mais de 3.000 hectares em um perímetro de 30 quilômetros em uma região fronteiriça entre as regiões de Valência e Aragão, indicou a jornalistas Gabriela Bravo, conselheira de Justiça, Interior e Administração Pública do governo regional valenciano.

"Esses incêndios, em meses tão prematuros, não deixam de ser uma prova a mais da emergência climática que vive a humanidade", apontou de Bruxelas o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que pediu "máximo cuidado" e prometeu "pôr todos os recursos ao seu alcance" para sua extinção.

"A situação segue sendo crítica", pois "as chamas seguem avançando pelo flanco direito" e se aproximam do "parque natural da Serra de Espadán", advertiu Gabriela Bravo.

As 1.500 pessoas retiradas preventivamente de dez povoados de Valência e Aragão "têm que estar fora de suas casas na próximas 24/48 horas", orientaram pelo Twitter os bombeiros florestais valencianos, acrescentando que no momento não estão previstas novas desocupações.

A região mais preocupante era ao redor de Montanejos, uma localidade turística que estava com hotéis lotados e que teve que ser desocupada preventivamente, informou à RNE seu prefeito, Miguel Sandalinas.

