Primeiro grupo de presos palestinos que serão libertados terá 39 pessoas

O primeiro grupo de palestinos detidos em prisões israelenses a ser libertado por volta das 16h desta sexta-feira será composto por 39 pessoas ( 24 mulheres e 15 menores de idade do sexo masculino), informou o comissário da Palestina para prisioneiros, Qadura Fares, à Reuters. Eles serão entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em troca, serão libertados 13 reféns sequestrados pelo Hamas durante os ataques terroristas do dia 7 de outubro.

Os detidos estão sendo transferidos das prisões de Damon e Megiddo para a prisão de Ofer, próxima à Jerusalém, onde eles serão entregues ao comitê. Ainda segundo Fares, o grupo é composto por moradores de Jerusalém e da Cisjordânia:

"Os de Jerusalém seguirão para Jerusalém e os da Cisjordânia irão se reunir no Conselho Municipal de Betunia, onde suas famílias estarão esperando" explicou à agência britânica.

Fares explicou ao jornal Haartez que, desses 15 jovens, sete foram presos durante o ano passado, o que constituiria uma violação das partes do acordo, que prevê a libertação daqueles que estão cumprindo uma pena mais longa. O Hamas exigiu que Israel cumprisse o acordo e libertasse os jovens que estão presos há mais tempo, informou Fares.

Pelo menos 300 pessoas estão aptas para serem libertadas das prisões israelenses, segundo uma lista divulgada para consulta pública pelo Ministério da Justiça do Estado judeu. Entre os nomes, há vários adolescentes de 14 anos. As acusações vão desde crimes graves, como "tentativa de assassinato" ou "apoio ao terrorismo", até delitos como "danos à segurança da área" ou "participação em uma organização desconhecida", além da banalidade de uma das acusações mais recorrentes: "atirar pedras".

Ao todo, está prevista a libertação de 50 reféns na Faixa de Gaza e 150 palestinos detidos em prisões israelenses. Um cessar-fogo temporário também foi combinado entre as partes. Ele teve início às 7h (2h em Brasília) desta sexta-feira, possibilitando a entrada de ajuda humanitária. Caminhões-tanque com combustível e com gás de cozinha já atravessaram a fronteira de Rafah, na fronteira entre Egito e a Faixa de Gaza, e a expectativa é de que mais de 200 caminhões entrem no enclave, segundo a al-Jazeera.

O acordo, mediado pelo Catar, Estados Unidos e Egito, prevê uma trégua de 4 dias, embora o prazo possa se estender: para cada dez reféns extras libertados, Israel irá conceder mais um dia de pausa. Apesar de significar um alívio para Gaza, que vive uma crise humanitária e contabiliza mais de 14 mil mortes desde o início do conflito, a resolução não significa um acordo de paz.

