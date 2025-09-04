A- A+

SAÚDE Primeiro 'hospital inteligente' do Brasil atenderá o SUS como parte da Faculdade de Medicina da USP Unidade é fnanciada pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ligado ao bloco do BRICS; veja como funciona

Nesta quinta-feira (5) foi anunciada a implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), em uma evento realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em São Paulo.



O ITMI-Brasil será o primeiro hospital inteligente do país, atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP, em um projeto que conta com a liderança do governo federal, em parceria com o governo do Estado de São Paulo e o HCFMUSP, e o financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ligado ao bloco do BRICS.

— Hoje demos mais um passo para implantar aqui no Brasil o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, um hospital ultramoderno, com tudo o que tem de tecnologia da informação, conexão ultrarrápida, análise dos dados, customização do atendimento, integração com a rede — diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Tecnologia de ponta

O centro será referência em saúde digital, unindo tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas, big data, telessaúde, ambulâncias conectadas por 5G, automação hospitalar e sistemas de gestão preditiva. O objetivo é tornar o atendimento no SUS mais eficiente, rápido, humanizado e tecnológico.

— A ideia é que esse instituto tecnológico de medicina inteligente vai assistir pessoas e ao mesmo tempo produzir tecnologias e inovação e replicá-las para escalar nacionalmente e talvez até mesmo internacionalmente. Vai ser o primeiro hospital que vai nascer dentro do conceito de hospital inteligente — diz a médica Ludhmila Hajjar, professora titular das Emergências Clínicas na FMUSP e coordenadora do projeto.

Hospital inteligente tem estimatica de construção de três anos. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estrutura e capacidade

A unidade hospitalar ocupará uma área de 150 mil m², com padrões internacionais de sustentabilidade, segurança e inovação. No total, serão 800 leitos, com foco especial em emergência, terapia intensiva e neurologia.

— O paciente grave, de emergência, é o que mais se beneficia dessas tecnologias redutoras de tempo, que vão instituir terapias personalizadas. — explica Hajjar. Esse hospital dá um salto para a medicina de precisão. É um SUS que vai cuidar de maneira eficiente do paciente de alta complexidade.

A expectativa, é que o hospital esteja pronto em três anos após a aprovação do financiamento.

— Estamos encerrando hoje uma etapa importante, que é o fim da visita do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é quem esta disposto a receber esse projeto e analisar o financiamento. Vamos acompanhar de perto a discussão sobre o projeto e temos a expectativa da aprovação o mais rápido possível. Todo o orçamento do Ministério da Saúde já esta organizado para acolher o financiamento, se aprovado, e poder iniciar o projeto — diz Padilha.

Simultaneamente à construção do hospital, serão criadas 10 UTIs inteligentes espalhadas pelo país.

— Enquanto o hospital está em construção, queremos já implementar inovação no atendimento dos pacientes graves. Então dez UTIs, que já funcionam normalmente em dez capitais brasileiras serão conectadas conectá-las com sistemas de integração, com a medicina digital — explica Hajjar.

Na prática, isso significa, por exemplo, ter implementado uma inteligência artificial, que já existe em alguns leitos do HCFMUSP, capaz de avaliar o risco do paciente fazer hipotensão nas próximas horas ou ainda, a probabilidade de ter sepse; apontar qual é o paciente mais grave.

— A medicina digital na UTI integra todos os dados e isso é fundamental para tomar a decisão mais rápida no momento certo — diz a médica.

Além disso, o hospital será um hospital verde, conectado com a agenda climática de transformação.

