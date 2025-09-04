Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Primeiro 'hospital inteligente' do Brasil atenderá o SUS como parte da Faculdade de Medicina da USP

Unidade é fnanciada pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ligado ao bloco do BRICS; veja como funciona

Reportar Erro
Primeira 'unidade inteligente' do Brasil fará parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)Primeira 'unidade inteligente' do Brasil fará parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) - Foto: Reprodução/HCFMUSP

Nesta quinta-feira (5) foi anunciada a implantação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), em uma evento realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em São Paulo.

O ITMI-Brasil será o primeiro hospital inteligente do país, atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) como parte do complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP, em um projeto que conta com a liderança do governo federal, em parceria com o governo do Estado de São Paulo e o HCFMUSP, e o financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ligado ao bloco do BRICS.

— Hoje demos mais um passo para implantar aqui no Brasil o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, um hospital ultramoderno, com tudo o que tem de tecnologia da informação, conexão ultrarrápida, análise dos dados, customização do atendimento, integração com a rede — diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Leia também

• Angélica veta celular em casa durante refeições: saiba por que ideia é boa para a saúde mental

• Por segurança, CFM determina que médicos tenham estacionamento separado de pacientes em hospitais

• Campanha pede inclusão de medicamentos para obesidade no SUS

Tecnologia de ponta
O centro será referência em saúde digital, unindo tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas, big data, telessaúde, ambulâncias conectadas por 5G, automação hospitalar e sistemas de gestão preditiva. O objetivo é tornar o atendimento no SUS mais eficiente, rápido, humanizado e tecnológico.

— A ideia é que esse instituto tecnológico de medicina inteligente vai assistir pessoas e ao mesmo tempo produzir tecnologias e inovação e replicá-las para escalar nacionalmente e talvez até mesmo internacionalmente. Vai ser o primeiro hospital que vai nascer dentro do conceito de hospital inteligente — diz a médica Ludhmila Hajjar, professora titular das Emergências Clínicas na FMUSP e coordenadora do projeto.

Hospital inteligente tem estimatica de construção de três anos. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estrutura e capacidade
A unidade hospitalar ocupará uma área de 150 mil m², com padrões internacionais de sustentabilidade, segurança e inovação. No total, serão 800 leitos, com foco especial em emergência, terapia intensiva e neurologia.

— O paciente grave, de emergência, é o que mais se beneficia dessas tecnologias redutoras de tempo, que vão instituir terapias personalizadas. — explica Hajjar. Esse hospital dá um salto para a medicina de precisão. É um SUS que vai cuidar de maneira eficiente do paciente de alta complexidade.

A expectativa, é que o hospital esteja pronto em três anos após a aprovação do financiamento.

— Estamos encerrando hoje uma etapa importante, que é o fim da visita do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é quem esta disposto a receber esse projeto e analisar o financiamento. Vamos acompanhar de perto a discussão sobre o projeto e temos a expectativa da aprovação o mais rápido possível. Todo o orçamento do Ministério da Saúde já esta organizado para acolher o financiamento, se aprovado, e poder iniciar o projeto — diz Padilha.

Simultaneamente à construção do hospital, serão criadas 10 UTIs inteligentes espalhadas pelo país.

— Enquanto o hospital está em construção, queremos já implementar inovação no atendimento dos pacientes graves. Então dez UTIs, que já funcionam normalmente em dez capitais brasileiras serão conectadas conectá-las com sistemas de integração, com a medicina digital — explica Hajjar.

Na prática, isso significa, por exemplo, ter implementado uma inteligência artificial, que já existe em alguns leitos do HCFMUSP, capaz de avaliar o risco do paciente fazer hipotensão nas próximas horas ou ainda, a probabilidade de ter sepse; apontar qual é o paciente mais grave.

— A medicina digital na UTI integra todos os dados e isso é fundamental para tomar a decisão mais rápida no momento certo — diz a médica.

Além disso, o hospital será um hospital verde, conectado com a agenda climática de transformação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter