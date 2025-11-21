A- A+

ESPAÇO Primeiro lançamento comercial de foguete no Brasil é adiado para dezembro Alteração na data ocorre para que sejam feitos aprimoramentos no processamento dos sinais coletados do veículo, explica a Força Aérea Brasileira

O primeiro lançamento comercial de um foguete a partir de solo brasileiro foi adiado de sábado, 22, para o dia 17 de dezembro, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB) na noite da quinta-feira, 20. "A alteração na data ocorre para que sejam feitos aprimoramentos no processamento dos sinais coletados do veículo e utilizados na avaliação do seu desempenho durante o lançamento", explicou a FAB em nota, lembrando que a operação será conduzida em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

O comunicado explica que a empresa sul-coreana Innospace decidiu estender o período da Operação Spaceward, para lançamento do foguete HANBIT-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA), até o dia 22 de dezembro. Conforme a FAB, a decisão conjunta vai permitir novos testes de segurança no veículo e garantir "máxima confiabilidade". "O evento marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para geração de renda e investimentos no segmento."

Segundo o coordenador Geral da Operação, Coronel Engenheiro Rogério Moreira Cazo, as equipes, instalações e sistemas da FAB permanecem prontos e operando dentro dos padrões mais rigorosos e a ampliação do período não representa retrocesso, mas um ciclo de testes "mais robusto", alinhado às melhores práticas da atividade espacial. "Os resultados dos ensaios para validar os sistemas de aviônica do HANBIT-Nano apresentaram uma oportunidade para realizar alguns aprimoramentos que vão elevar ainda mais o nível de segurança e confiabilidade antes do lançamento", explicou.

Essa etapa, conforme Cazo, é natural em missões inaugurais e fundamental para garantir que cada sistema do foguete opere com máxima precisão. "Estamos aqui para prover todo o suporte técnico necessário e acompanhar esse processo lado a lado com a empresa, sempre com foco na segurança, na transparência e na excelência das operações conduzidas em Alcântara."

Ensaio

Nos últimos dois dias, a cliente sul-coreana concluiu um ensaio geral na plataforma, reproduzindo as etapas de uma operação real: deslocamento do veículo até a plataforma, preparativos de lançamento, verificação da sequência de lançamento e procedimentos de retorno da plataforma. A empresa confirmou que os testes dos sistemas de pressão, elétrica, controle e integração entre veículo e plataforma foram concluídos com sucesso.

Como resultado do edital de chamamento público lançado pela AEB em 2020, a Innospace foi selecionada para operar no CLA e assinou contrato com o Comando da Aeronáutica em 2022. O foguete HANBIT-Nano transportará cinco satélites e três experimentos, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia.

