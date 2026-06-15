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Tecnologia Primeiro-ministro britânico anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos Keir Starmer afirmou que nova lei deve ser aprovada ainda este ano e entrar em vigor na primavera de 2027; plataformas reagiram à decisão

O Reino Unido proibirá o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro Keir Starmer. Ao defender a medida, o chefe do governo trabalhista afirmou que as plataformas digitais têm contribuído para o aumento de episódios de bullying e abusos envolvendo crianças e adolescentes.

"As redes sociais tornam as crianças infelizes. Facilitam o bullying e os abusos", declarou Starmer durante entrevista coletiva.

Segundo o premiê, a proposta será encaminhada ao Parlamento com a expectativa de aprovação antes do Natal. A previsão é que a proibição entre em vigor no início do próximo ano, provavelmente na primavera de 2027.

Starmer classificou a iniciativa como "um passo importante" para reforçar a proteção de menores no ambiente digital.

YouTube critica proposta

O anúncio provocou reação imediata do YouTube, que alertou para possíveis efeitos indesejados da restrição.

Em comunicado enviado à AFP, a plataforma afirmou que impedir o acesso de adolescentes às redes sociais pode acabar "empurrando as crianças (...) para serviços anônimos e menos seguros".

"Há mais de dez anos investimos em experiências adequadas para cada faixa etária, supervisionadas por especialistas, além de proteções padrão para adolescentes, e continuaremos fazendo isso", afirmou um porta-voz do serviço pertencente ao Google.

A empresa também destacou que se considera "um recurso essencial para jovens, professores e pais".

Movimento avança em outros países

A iniciativa britânica acompanha uma tendência observada em diferentes partes do mundo. Países como Austrália — considerada pioneira na adoção desse tipo de política — e Indonésia já implementaram restrições semelhantes.

Na América do Norte, o Canadá anunciou na última quinta-feira a intenção de seguir pelo mesmo caminho.

Na Europa, a França também discute mudanças na legislação. Um projeto de lei que prevê restrições ao acesso de menores de 15 anos às redes sociais está atualmente em análise pelo Parlamento francês.

O avanço dessas propostas reflete a crescente preocupação de governos com os impactos do uso intensivo das plataformas digitais sobre a saúde mental, a segurança e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

'Papel significativo'

A proibição não é uma “solução milagrosa”, mas terá “um papel significativo” na proteção das crianças, afirmou neste domingo à Sky News a secretária de Cultura, Lisa Nandy.

O primeiro-ministro Keir Starmer apresenta as restrições após uma consulta pública do governo que, segundo Nandy, mostrou que a “grande maioria” da população deseja a implementação da medida, incluindo “muitos jovens”. Quando a consulta foi lançada, a questão era “como proteger melhor os jovens, e não se isso deveria ser feito”, disse ela.

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