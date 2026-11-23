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Brexit Primeiro-ministro britânico defende acordo com UE diante de críticas de defensores do Brexit Novo acordo com a UE prevê a flexibilização dos controles sobre as exportações britânicas

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, defendeu nesta segunda-feira (23) o acordo alcançado na semana passada com a União Europeia (UE) e rejeitou as críticas de seus antecessores conservadores, a quem acusou de estarem "ancorados no passado", dez anos após o referendo do Brexit.

Após chegar ao poder em julho, o líder trabalhista não esconde seu desejo de estreitar ainda mais os laços com a UE, tendo inclusive afirmado estar disposto a reabrir o debate sobre um retorno ao bloco comunitário.

Na sexta-feira, ele assinou um novo acordo com a UE que prevê a flexibilização dos controles sobre as exportações britânicas de produtos alimentícios, a mobilidade de jovens e as cotas de emissões de carbono.

Vários ex-primeiros-ministros conservadores, como Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May e David Cameron, alertaram Burnham sobre os riscos de reabrir esse debate sobre a UE, que dividiu profundamente o país.

"Aqueles que afirmam que não se deve falar sobre o Brexit correm o risco de deixar o Reino Unido ancorado no passado, com um conjunto de acordos medíocres. Pelo contrário, estamos conduzindo o país a uma situação melhor e devolvendo a ele a esperança que lhe faltou por tempo demais", defendeu o primeiro-ministro perante o Parlamento britânico.

"Vamos simplesmente realizar uma reflexão calma, construtiva e pragmática sobre o que é melhor para o Reino Unido a longo prazo", acrescentou, em um contexto no qual, segundo pesquisas recentes, a maioria dos britânicos se mostra favorável a uma maior aproximação com o bloco europeu.

O governo planeja iniciar conversas com Bruxelas sobre as "opções realistas" de longo prazo para a relação bilateral, informou um porta-voz de Burnham nesta segunda-feira.

O primeiro-ministro se pronunciará sobre o "início deste processo" no próximo mês, acrescentou o porta-voz.

O governo trabalhista sustenta que o acordo alcançado na sexta-feira gerará 17 bilhões de libras (cerca de R$ 132 bilhões) adicionais por ano para a economia britânica, aliviará a pressão sobre o custo de vida e "criará oportunidades para os jovens".

O acordo "oferece uma perspectiva muito real de que a próxima década possa ser muito melhor para o Reino Unido do que aquela que acabamos de atravessar", declarou Burnham nesta segunda-feira.

Londres e Bruxelas concederam a si mesmos mais seis meses para chegar a um acordo sobre a redução das mensalidades universitárias dos estudantes europeus no Reino Unido, uma reivindicação apresentada insistentemente pela UE.

Os estudantes procedentes de países da UE, que antes do Brexit pagavam as mesmas mensalidades que os britânicos, passaram a pagar, desde o ano letivo de 2021-2022, as tarifas internacionais, consideravelmente mais elevadas.

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