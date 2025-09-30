A- A+

política Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita O líder está no poder há apenas 15 meses, mas tem seu pior desempenho nas pesquisas

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cuja popularidade está em queda, apelou nesta terça-feira (30) para rejeitar a extrema direita em ascensão e defendeu a diversidade do Reino Unido na conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool, norte da Inglaterra.

O líder está no poder há apenas 15 meses, mas tem seu pior desempenho nas pesquisas e suas políticas são questionadas até mesmo dentro de seu próprio partido, enquanto a formação de extrema direita Reform UK lidera nas intenções de voto.

Em um discurso considerado por muitos como crucial para seu futuro em Downing Street, Starmer afirmou que o Reino Unido está "em uma encruzilhada", instando os britânicos a escolherem a "decência" e a "renovação" com os trabalhistas, em vez da "divisão" e do "ressentimento" com o Reform UK e seu líder, Nigel Farage.

"Se vocês disserem ou insinuarem que uma pessoa não pode ser inglesa ou britânica por causa da cor de sua pele, que famílias multiculturais devem se justificar, que pessoas que viveram aqui por gerações devem agora ser expulsas, então, ouçam-me com atenção, nós lutaremos com todas as nossas forças", ele alertou.

Starmer respondeu assim a uma proposta recente do Reform UK, que busca, caso chegue ao poder, eliminar as autorizações de residência permanente.

Após o discurso de Starmer, Farage, em um comunicado, criticou "a mais recente tentativa desesperada de um primeiro-ministro em sérias dificuldades", acrescentando que está "mais determinado do que nunca" a "dar uma lição" ao Partido Trabalhista nas próximas eleições.

Em seu discurso, no qual listou as medidas já tomadas para construir mais moradias, financiar o sistema de saúde e expandir os direitos dos trabalhadores, Starmer também enfatizou que "a principal missão deste governo é fazer a economia crescer e melhorar o padrão de vida" dos britânicos.

No entanto, o líder trabalhista alertou que isso "requer decisões que não são livres nem fáceis", um mês antes da apresentação de um orçamento difícil de equilibrar, que gera temores de aumento de impostos.

Algumas medidas adotadas nesses 15 meses foram mal recebidas pelo Partido Trabalhista, como o teto de auxílio às famílias, o endurecimento da política de imigração e a proibição da organização Palestine Action, classificada como terrorista.





