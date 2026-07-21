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Reino Unido Primeiro-ministro britânico pede que governo se concentre em reduzir custo de vida Burnham, de 56 anos, ideologicamente mais à esquerda que seu antecessor Keir Starmer, anunciou nesta terça (21) a eliminação do imposto sobre valor agregado (IVA) das contas de eletricidade das famílias a partir de outubro

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Andy Burnham, que reuniu seu gabinete nesta terça-feira (21), afirmou que comandará um “Executivo focado em reduzir o custo de vida”, após ter anunciado uma redução dos impostos sobre a conta de luz para melhorar o poder de compra dos britânicos.

Burnham, de 56 anos, ideologicamente mais à esquerda que seu antecessor Keir Starmer, anunciou nesta terça (21) a eliminação do imposto sobre valor agregado (IVA) das contas de eletricidade das famílias a partir de outubro, para aliviar o custo de vida de milhões de pessoas.

“Estamos tomando uma ação imediata para cortar os impostos sobre a eletricidade, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas e restaurar a esperança”, Burnham um dia declarou após assumir como chefe de governo, na primeira iniciativa de seu novo gabinete, no qual não houve lugar para os leais a Starmer.

A medida de ajuda será financiada por meio da resistência de um projeto de carteira de identidade digital, específico ou premium.

Após essa primeira medida, um dia depois de sua nomeação, Burnham afirmou que seu governo deve estar "centrado no poder de compra e na redução do custo de vida, explorando todas as vias possíveis para alcançá-lo".

Diante de seu novo gabinete, de 23 membros, com 12 mulheres e 11 homens, Burnham ressaltou que é necessário “redefinir as prioridades” para aliviar o custo de vida, em um contexto de finanças públicas limitadas.

Compromisso com a disciplina fiscal

O primeiro-ministro tentou tranquilizar os mercados reiterando o seu compromisso com a disciplina fiscal.

“Devemos demonstrar que nosso compromisso com as regras fiscais é autêntico e que estamos interessados em adotar decisões difíceis neste sentido”, afirmou a seu novo gabinete, sem fornecer mais detalhes.

A imprensa britânica destaca como grande surpresa a nomeação de John Healey para o Ministério das Finanças, até então titular da Defesa com Starmer e que deixou o governo por divergências orçamentárias.

Healey, que substitui Rachel Reeves, enfrentou uma tarefa difícil em um contexto de crescimento econômico fraco e de finanças públicas limitadas pelo elevado nível de individualização.

O novo ministro das Finanças terá de coordenar as medidas de melhoria do poder de compra prometidas por Burnham, que na segunda-feira se comprometerá a oferecer aos britânicos "um pouco de problema".

A medida de Burnham sobre as contas de eletricidade contrastou com uma decisão tomada pela Starmer, que restringiu o chamado cheque de energia, destinado a custear as despesas de aquecimento dos pensionistas durante o inverno.

Essa decisão deixou milhões de lucros sem ajuda, gerando polêmica e prejudicando seu mandato, enquanto o partido antimigração Reform UK subia nas pesquisas.

Na segunda-feira, em seu primeiro discurso como primeiro-ministro, Burnham prometeu um “plano de dez anos” para recolocar o país nos trilhos.

Ele acrescentou que seu plano incluirá uma reforma do sistema educacional, a reindustrialização, a construção de habitações sociais e o compromisso de “erradicar a especificidade das pessoas em situação de vulnerabilidade”.

Conversa com Trump

Dentro desse plano, a pasta da Defesa passa às mãos de Wes Streeting, ambicioso ex-ministro da Saúde, que chegou a considerar disputar com Starmer a liderança do Partido Trabalhista.

Streeting terá uma missão de pôr em prática o plano de investimento de dez anos destinado a modernizar o Exército.

No plano militar, Burnham anunciou na segunda-feira “100%” de apoio ao presidente ucraniano Volodimir Zelensky no seu conflito com a Rússia, seguindo, nesse sentido, a linha de Starmer.

Burnham também expressou seu “compromisso com a defesa e a segurança” em sua primeira conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em sua rede Truth Social, o mandatário americano disse que Burnham "tem uma grande tarefa pela frente, mas conseguirá realizá-la e, é claro, os Estados Unidos apoiarão lá para ajudá-lo!".

Entre as mudanças no gabinete, destaca-se a chegada do ex-líder do Partido Trabalhista (2010 e 2015), Ed Miliband, ao Ministério das Relações Exteriores, até então titular de Energia.

Shabana Mahmood, conhecida pela sua firmeza em matéria de imigração, continua como ministra do Interior.

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