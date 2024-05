Primeiro-ministro britânico promete 'lutar' após 'desastre' eleitoral para os conservadores

A- A+

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu nesta segunda-feira (6) “lutar” para vencer as próximas eleições legislativas, depois da dura derrota que lhe foi imposta pela oposição trabalhista nas eleições locais.



Os conservadores perderam cerca de 500 assentos representativos locais e dez das onze eleições municipais realizadas na quinta-feira, o pior resultado em 40 anos neste tipo de votação.

O Partido Trabalhista, por sua vez, confirmou que está em boa situação para vencer as eleições legislativas marcadas para o segundo semestre deste ano.

“É claro que este foi um fim de semana decepcionante para nós”, reconheceu Rishi Sunak em declaração à imprensa britânica, mas o resultado das eleições legislativas “ainda não está decidido”.

“É por isso que estou absolutamente determinado a lutar muito por aquilo que acredito e pelo futuro país que quero construir, e é isso que vou fazer”, acrescentou.

Rishi Sunak, que sucedeu a Liz Truss há quase dois anos em Downing Street, enfrenta atualmente grande oposição dentro de seu próprio partido, cuja ala mais conservadora o acusa de não tomar medidas mais radicais, especialmente contra a imigração ilegal.

No poder há 14 anos, os conservadores mostram sinais de desgaste e divisão, não cumprindo as promessas feitas antes do Brexit, particularmente sobre a imigração e o crescimento econômico, enquanto os britânicos observam a deterioração dos serviços públicos.

O mandato caótico e os escândalos de Boris Johnson, antes da sua saída de Downing Street no verão de 2022, especialmente durante a pandemia de covid-19, também repercutem entre os eleitores.

Todas as pesquisas de opinião dão uma grande vitória ao Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, nas próximas eleições legislativas.

