G20 Primeiro-ministro chinês Li Qiang participará na cúpula do G20 Li Qiang transmitirá as ideias e posições da China sobre a cooperação na cúpula

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, participará da reunião de cúpula do G20 na Índia no próximo fim de semana, anunciou o ministério das Relações Exteriores.

"A convite do governo indiano, o primeiro-ministro Li Qiang participará na 18ª reunião de cúpula do G20 em Nova Délhi, Índia, nos dias 9 e 10 de setembro", declarou Mao Ning, porta-voz do ministério.

Uma fonte da União Europeia (UE) revelou na semana passada, sob anonimato, que o presidente chinês, Xi Jinping, não participaria no fórum.

Questionado nesta segunda-feira (4), Mao Ning não confirmou a ausência de Xi e limitou-se a anunciar que Li Qiang vai liderar uma delegação na Índia.

“O que posso dizer é que o G20 é um fórum importante para a cooperação econômica internacional”, destacou o porta-voz.

"Ao comparecer a esta reunião, o primeiro-ministro Li Qiang transmitirá as ideias e posições da China sobre a cooperação no G20, pedindo ao G20 que reforce a unidade e a cooperação, e trabalhando juntos para combater os desafios econômicos e de desenvolvimento global".

No domingo (3), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou à imprensa que estava “enganado” com a ausência do chefe de Estado da China no encontro de cúpula.

