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RENÚNCIA Primeiro-ministro da Bélgica renuncia após impasse nas negociações orçamentárias Bart De Wever assumiu o cargo em fevereiro de 2025, mas não conseguiu apoio dos demais partidos da coalizão

O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, apresentou nesta segunda-feira, 2, sua renúncia em meio a um impasse prolongado nas negociações orçamentárias, mas o rei Philippe ainda não definiu se aceitará a demissão.

Após reunião de cerca de uma hora, o Palácio Real afirmou que "o Rei lamenta a falta de um acordo que proporcione ao País um orçamento crível".

O rei Philippe deve consultar a partir de terça-feira os líderes dos grupos partidários e voltar a receber De Wever na sexta-feira.

Bart De Wever, um nacionalista conservador, assumiu o cargo em fevereiro de 2025, mas não conseguiu apoio dos demais partidos da coalizão de cinco legendas para suas propostas, em um momento em que o governo tenta concluir o orçamento de 2027 antes de 31 de dezembro.

A Bélgica enfrenta elevado endividamento, agravado por choques recentes, enquanto o governo pretende elevar gastos com defesa. A crise política ocorre também em meio a protestos estudantis e greves frequentes no país. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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