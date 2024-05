A- A+

CRIME Primeiro-ministro da Eslováquia passa por cirurgia após ser atingido no abdômen em ataque a tiros Um vídeo cujas imagens não foram verificadas de forma independente mostra vários homens correndo para deter o suspeito nos arredores do centro cultural de Handlova

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira enquanto cumprimentava uma multidão em frente a um centro comunitário cultural de Handlova, no centro da Eslováquia, onde havia sido realizada uma reunião do governo, anunciou a Zuzana Caputova, presidente do país. Nas redes sociais, ela disse estar "chocada", condenou o ocorrido e desejou "força" ao premiê. Ainda não se sabe a extensão dos ferimentos de Fico.

Vários tiros foram ouvidos antes de sua equipe de segurança levá-lo a um veículo próximo, segundo jornalistas da cidade, que fica a cerca de 180 km a nordeste da capital Bratislava. Imagens do local publicadas pela agêcia de notícias Reuters mostram o que parecem ser os seguranças de Fico correndo ao redor de um sedan preto.

O líder eslovaco foi levado a um hospital da cidade, mas será transferido para a capital, disse o diretor da instituição de saúde.

Um vídeo cujas imagens não foram verificadas de forma independente mostra vários homens correndo para deter o suspeito nos arredores do centro cultural de Handlova. Em alguns registros é possível ver uma pessoa algemada no chão do local.

Fico regressou ao poder na Eslováquia após as eleições de setembro passado, à frente de uma coligação populista-nacionalista.

