ataque Primeiro-ministro da Eslováquia passa por segunda cirurgia após ataque a tiros Roberto Fico foi baleado em uma articulação do braço e no abdômen durante um ataque; polícia fez buscas e apreendeu um computador e documentos na casa do atirador

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, alvo de uma tentativa de assassinato na tarde de quarta-feira (15), foi submetido a uma nova operação e continua em estado "muito grave", anunciou nesta sexta-feira o ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, Robert Kalinak. Apesar disso, a diretora do hospital informou que ele segue "consciente".

No dia anterior, o premier voltou a pronunciar algumas frases, mas também sem apresentar mudanças significativas em seu quadro. Na noite de quarta, pouco depois de ser socorrido, ele passou por uma cirurgia de cinco horas.

"Ele passou por uma operação de quase duas horas" disse o ministro em declarações à imprensa no hospital de Banska Bystrica, cidade do centro do país onde o premier está internado, acrescentando que: — O estado dele continua muito grave. Talvez nós precisemos de alguns dias para saber como está evoluindo.

A diretora do hospital Banska Bystrica, Miriam Lapunikova, disse que Fico permanece “consciente”, apesar de estar em estado “grave”.

A imprensa do país informou que a polícia fez uma operação de busca na casa do homem acusado de atirar em Fico na quarta-feira. Os policiais acompanharam o suposto atirador, vestido com colete à prova de balas e capacete, até o apartamento em que ele morava com a esposa na cidade de Levice, leste do país, segundo imagens exibidas pelo canal de televisão Markiza.

"A polícia permaneceu no apartamento durante várias horas (...) agentes levaram o computador e documentos do apartamento", informou a emissora.

Embora a polícia não tenha identificado formalmente o suspeito, segundo a imprensa o nome dele é Juraj Cintula, um escritor de 71 anos. Ele foi acusado na quinta-feira de tentativa de homicídio premeditado. Segundo o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, o atirador agiu sozinho e não pertencia a nenhum grupo político. Apesar disso, as autoridades afirmam que o ataque teve motivações políticas.

— Trata-se de um lobo solitário cujas ações foram aceleradas após a eleição presidencial, pois ele estava insatisfeito com o resultado — afirmou Estok na quinta-feira.

Robert Fico foi atingido por cinco tiros na tarde de quarta-feira, após sair de uma reunião de Gabinete em Handlova, no centro da Eslováquia. Um disparo atingiu seu abdômen e outro, uma articulação no braço. Ele foi levado para um hospital da cidade e depois transferido de helicóptero para outra unidade, onde foi submetido à cirurgia.

Além de seu atual mandato como primeiro-ministro, Fico também esteve à frente do governo em outros dois períodos, entre 2006 e 2010 e de 2012 a 2018. Nos últimos meses, o premier provocou protestos em massa devido às suas mudanças controversas, incluindo uma lei de Comunicação que, segundo os críticos, prejudicará a imparcialidade da rádio e da televisão públicas.

