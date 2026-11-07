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oceania Primeiro-ministro da Nova Zelândia pode voltar ao governo após eleições muito acirradas Nem o Partido Nacional, de Christopher Luxon, nem o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, conquistaram cadeiras suficientes no Parlamento para formar um governo sem o apoio de partidos minoritários

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, afirmou que sua coalizão de direita tem chances de voltar ao poder, embora tenha reconhecido que o resultado das eleições está "apertado demais para fazer uma previsão", após uma campanha dominada por questões relacionadas ao custo de vida.

"O Partido Nacional volta a ser a maior força no Parlamento, e o caminho está aberto para formarmos o próximo governo. Mas, por enquanto, o resultado está apertado demais para fazer uma previsão", declarou Christopher Luxon a seus apoiadores em Auckland.

Nem o Partido Nacional, de Luxon, nem o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, conquistaram cadeiras suficientes no Parlamento para formar um governo sem o apoio de partidos minoritários.

Nas eleições, as duas principais forças políticas ficaram praticamente empatadas, com 29% dos votos cada, separadas por apenas alguns milhares de votos.

Os resultados preliminares indicavam que o Partido Nacional havia conquistado o maior número de cadeiras, o que lhe permitiria alcançar uma maioria muito apertada se somadas às de seus parceiros de coalizão: o populista NZ First e o libertário ACT.

Luxon afirmou que lideraria um governo interino até a contagem dos votos definitivos, em 27 de novembro.

Esses votos, que incluem os de dezenas de milhares de neozelandeses que vivem no exterior, poderiam inclinar a balança eleitoral.

"Assim que os resultados definitivos forem anunciados, poderemos iniciar negociações substanciais", afirmou.

Em um evento com apoiadores em Upper Hutt, perto de Wellington, o líder trabalhista Chris Hipkins foi recebido sob aplausos e gritos de seu apelido, "Chippy". Seus seguidores o ovacionaram mesmo quando ele reconheceu que seu partido poderia não ter nenhum papel no próximo governo.

"A Nova Zelândia se manifestou. Talvez levemos algum tempo para entender exatamente o que nos disseram", declarou.

Muitos neozelandeses têm dificuldade para fazer o salário durar até o fim do mês. Os preços dos produtos básicos continuam elevados, e o desemprego encontra-se em seu nível mais alto em mais de uma década.

A guerra no Oriente Médio e o consequente impacto da crise mundial dos combustíveis são apontados como responsáveis pelo golpe na economia do país.





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