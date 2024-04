Primeiro-ministro de Israel afirma que ''há data'' para ofensiva em Rafah

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (8) que há uma data para a ofensiva contra Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza que Israel afirma ser o último reduto do movimento palestino Hamas.

Netanyahu não especificou a data da invasão, mas reiterou que a vitória contra o Hamas "requer a entrada em Rafah e a eliminação dos batalhões terroristas que estão lá".

"Isso vai acontecer, há uma data", afirmou em um vídeo.

Em Gaza, há quase 1,5 milhão de palestinos, muitos deles refugiados dos combates.

Netanyahu falou em um momento em que as negociações de trégua, mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar no Cairo, parecem estar avançando.

"Hoje recebi um relatório detalhado sobre as negociações no Cairo", disse Netanyahu. "Estamos trabalhando o tempo todo para alcançar nossos objetivos, principalmente a libertação dos reféns e uma vitória completa contra o Hamas".

A guerra começou em 7 de outubro, quando comandos do Hamas infiltrados a partir da Faixa de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, causando a morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço preparado pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva que deixou 33.207 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o inistério da Saúde deste território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

