Oriente Médio
Primeiro-ministro de Israel confirma interceptação de flotilha rumo a Gaza
"Acredito que vocês estão realizando um trabalho extraordinário e que, de fato, estão frustrando um plano mal-intencionado destinado a romper o bloqueio que impusemos aos terroristas do Hamas em Gaza", disse Netanyahu
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta segunda-feira (18) que as forças israelenses interceptaram uma nova flotilha de ajuda com destino a Gaza, e parabenizou as forças navais por frustrarem o que consideram um "plano mal-intencionado".
Leia também
• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
• Durigan diz que vai falar sobre impactos da guerra no Oriente Médio e minerais críticos no G7
• Com guerra e juro alto, bancos elevam em 33% provisões contra calotes, para R$ 45 bi
“Acredito que vocês estão realizando um trabalho extraordinário (...) e que, de fato, estão frustrando um plano mal-intencionado destinado a romper o bloqueio que impusemos aos terroristas do Hamas em Gaza”, disse Netanyahu ao comandante da interceptação, segundo um comunicado de seu gabinete.