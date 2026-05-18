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Oriente Médio Primeiro-ministro de Israel confirma interceptação de flotilha rumo a Gaza "Acredito que vocês estão realizando um trabalho extraordinário e que, de fato, estão frustrando um plano mal-intencionado destinado a romper o bloqueio que impusemos aos terroristas do Hamas em Gaza", disse Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta segunda-feira (18) que as forças israelenses interceptaram uma nova flotilha de ajuda com destino a Gaza, e parabenizou as forças navais por frustrarem o que consideram um "plano mal-intencionado".

“Acredito que vocês estão realizando um trabalho extraordinário (...) e que, de fato, estão frustrando um plano mal-intencionado destinado a romper o bloqueio que impusemos aos terroristas do Hamas em Gaza”, disse Netanyahu ao comandante da interceptação, segundo um comunicado de seu gabinete.

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