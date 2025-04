A- A+

TARIFAS Primeiro-ministro do Japão diz que o país não fez nada injusto com os EUA O premiê expressou a vontade de visitar os Estados Unidos em breve para discutir a política tarifária de Donald Trump

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse nesta segunda-feira (7) que está analisando as barreiras não tarifárias apontadas pelos Estados Unidos e que o país "não fez nada injusto" com o parceiro comercial. Pelo contrário, empresas japonesas fizeram muitos investimentos e geraram muitos empregos nos Estados Unidos, segundo Ishiba.



O premiê expressou a vontade de visitar os Estados Unidos em breve para discutir a política tarifária do presidente americano, Donald Trump. Na semana passada, a Casa Branca anunciou a taxação de 24% sobre produtos japoneses.

O secretário-chefe de Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, afirmou que continuará a solicitar fortemente que os Estados Unidos revejam a iniciativa. As taxas provavelmente terão "grande impacto" no relacionamento econômico entre os dois países, segundo Hayashi.



