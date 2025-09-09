Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos
O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) sua renúncia, depois que a repressão aos protestos de segunda-feira - contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção - deixou pelo menos 19 mortos.
"Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (...) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.
Os protestos começaram na segunda-feira (8) na capital Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção.
Ao menos 19 pessoas morreram e, segundo a Anistia Internacional, a polícia utilizou munição letal contra os manifestantes.
As autoridades posteriormente suspenderam o bloqueio, que afetou 26 sites, entre eles Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estipulado.
Oli, de 73 anos, iniciou o quarto mandato no ano passado, depois que o Partido Comunista, do qual é integrante, formou uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês (centro-esquerda).
O descontentamento é crescente neste país de 30 milhões de habitantes devido à instabilidade política, corrupção e baixo crescimento econômico.
A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundo estatísticas oficiais, e o desemprego se aproxima do índice de 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial.
O país se tornou uma república federal em 2008 após uma longa guerra civil e um acordo com o qual os maoistas entraram no governo, e a monarquia foi abolida.