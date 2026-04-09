Guerra no Oriente Médio
Primeiro-ministro do Paquistão denuncia 'agressão' de Israel contra o Líbano
País "está fazendo esforços sinceros pela paz regional"
O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, condenou nesta quinta-feira (9) a “agressão contínua de Israel contra o Líbano”, às vésperas das negociações planejadas entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad.
O Paquistão "está fazendo esforços sinceros pela paz regional" e por isso as "negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos foram convocadas", afirmou seu gabinete em um comunicado.