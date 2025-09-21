Dom, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo20/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PALESTINA

Primeiro-ministro do Reino Unido 'reconhece oficialmente o Estado da Palestina'

Mudança histórica em décadas na política externa britânica

Reportar Erro
Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir StarmerPrimeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer - Foto: Ludovic Marin/AFP

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou neste domingo (21) que seu país reconhece formalmente o Estado da Palestina, em uma mudança histórica em décadas na política externa britânica.

Leia também

• Atos contra PEC da Blindagem e anistia ocorrem neste domingo (21) em todo Brasil

• Odete morre? E Marco Aurélio, dará sua célebre 'banana' para o Brasil? Veja o que os atores esperam

• Diferentemente de 2024, Brasil deixa EUA de fora de evento sobre democracia em NY

"Hoje, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina para reviver a esperança de paz entre palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados", afirmou Starmer em uma mensagem na rede social X.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter