Primeiro-ministro espanhol responde a pedidos de renúncia com plano anticorrupção

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, que enfrenta um grave escândalo de corrupção em seu partido, anunciou nesta quarta-feira (9) um plano anticorrupção, que não foi suficiente para silenciar os pedidos da oposição por sua renúncia, nem com as dúvidas de seus aliados.

Entre as 15 medidas listadas pelo primeiro-ministro no Congresso estão a criação de uma "agência independente de integridade pública", o uso de inteligência artificial para detectar "indícios de fraude" na plataforma de concessão de contratos públicos, verificações aleatórias de ativos de funcionários de alto escalão e o reforço à proteção de denunciantes.

Sánchez disse que considerou renunciar devido aos escândalos de que afetam seu partido, mas decidiu não desistir e "continuar". "Quero dizer aos cidadãos e aos senhores que não vou desistir e que vamos continuar", disse Sánchez.

A oposição, disse Sánchez, foi rápida em "exigir novamente eleições antecipadas e minha renúncia. E devo dizer, senhores, que, francamente, eu mesmo considerei essas opções nos estágios iniciais desta crise". "Mas depois de refletir e ouvir muitas pessoas, percebi que jogar a toalha nunca é uma opção", concluiu.



PSOE, uma "organização criminosa"

Sánchez compareceu nesta quarta-feira para explicar ao Congresso a prisão, na semana passada, de seu ex-número três, Santos Cerdán, em um caso de subornos em troca de contratos de obras públicas, que também envolveu seu ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos.

Ambos eram muito próximos de Sánchez e foram fundamentais em sua ascensão à liderança socialista e, em 2018, ao poder.

O aspecto mais prejudicial para o PSOE foi a publicação de gravações de conversas nas quais os supostos suspeitos discutiam a distribuição de propinas por obras públicas e as qualidades de profissionais do sexo.



No último fim de semana, também foi revelada a renúncia de um colaborador próximo de Sánchez, Francisco Salazar, que integraria a nova liderança do partido na reestruturação após a saída de Cerdán. Ele foi acusado de "conduta inapropriada" de natureza sexual por várias mulheres socialistas, em um artigo publicado no site eldiario.es.

Além disso, o irmão e a esposa de Sánchez também são alvo de investigações judiciais por tráfico de influência e tratamento preferencial.

Em resposta ao discurso de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular, o maior da oposição, rejeitou as explicações do primeiro-ministro e chamou os socialistas de "organização criminosa".

"Todos esses anos eles operaram como uma organização criminosa", disse o líder conservador, chamando Sánchez de "político destruído" e exigindo novamente a antecipação das eleições.

"Não veio para limpar nada, mas para sujar tudo: seu partido, a política e a nação da qual não é mais um representante digno", acrescentou Núñez Feijóo, dirigindo-se a Sánchez.

"Como vai nos tirar deste pesadelo se nos colocou nele? É melhor confessar tudo o que sabe, ajudar a devolver o dinheiro e convocar eleições", concluiu o líder da oposição.

Aliados de Sánchez preocupados

Os socialistas estão em minoria no Congresso e Sánchez governa graças ao apoio da extrema esquerda e dos nacionalistas bascos e catalães, que o advertiram que o momento é delicado e as explicações recebidas até agora são insuficientes.

"Você é honesto, mas a cidadania progressista está angustiada. Está angustiada, está angustiada pela corrupção e está angustiada porque não quer que as direitas governem a Espanha", disse Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e líder do Sumar, o movimento de extrema esquerda que governa com os socialistas.

Se o escândalo "aumentar (...) vamos obrigá-lo a deixar que o povo decida", disse Gabriel Rufián, do partido independentista catalão ERC, com uma ameaça de forçá-lo a convocar eleições.

