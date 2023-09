A- A+

MUNDO Primeiro-ministro japonês quer se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un O ex-primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi visitou duas vezes a Coreia do Norte para se encontrar com Kim Jong-il, pai do atual líder

Num respiro para a diplomacia na Ásia, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nessa terça-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a sua “determinação” em reunir-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un, cuja aproximação com a Rússia levanta receios de colaboração militar.

“A política do Japão em relação à Coreia do Norte permanece inalterada. O Japão quer normalizar as suas relações com a Coreia do Norte”, declarou ele, na plataforma da ONU.

“Com vista a abrir uma nova era juntos, gostaria de expressar a minha determinação em encontrar-me frente a frente com o presidente Kim Jong-un, a qualquer momento e sem condições”, acrescentou Kishida, que procura “organizar diálogos de alto nível”. sob a sua supervisão, a fim de permitir tal cimeira "o mais rapidamente possível".

O seu porta-voz já tinha indicado, há poucos dias, que estava pronto para se encontrar com o líder norte-coreano “sem condições prévias”.

O ex-primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi visitou duas vezes a Coreia do Norte para se encontrar com Kim Jong-il, pai do atual líder.



O primeiro encontro, em 2002, permitiu o regresso de cinco cidadãos japoneses raptados. Mas as relações deterioraram-se e tornaram-se mais tensas após o teste nuclear da Coreia do Norte em 2006.

Veja também

Folha Pet Turismo Pet friendly aumenta no Brasil