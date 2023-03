A- A+

guerra na ucrânia Primeiro-ministro japonês viaja à Ucrania para reunião com Zelensky Kishida é o único governante do G7 que ainda não viajou à Ucrânia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, viajou à Ucrânia para uma visita surpresa e terá uma reunião nesta terça-feira (21) com o presidente Volodimir Zelensky, informou ministério das Relações Exteriores.

Kishida "transmitirá diretamente ao presidente Zelenski o respeito pela coragem e a perseverança do povo ucraniano que, sob a liderança, se levantou para defender sua pátria, assim como a solidariedade e o forte apoio à Ucrânia por parte do Japão e do G7, presidido pelo Japão", afirma um comunicado divulgado pela diplomacia nipônica.

O chefe de Governo japonês foi convidado a visitar a Ucrânia na condição de anfitrião da reunião de cúpula do G7 deste ano.

Kishida é o único governante do G7 que ainda não viajou à Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa em fevereiro a Kiev e se reuniu com Zelensky.

O canal NHK informou que seus jornalistas na Polônia filmaram um veículo com o primeiro-ministro na cidade de Przemysl, de onde outros líderes internacionais embarcaram em um trem com destino à Ucrânia.

A visita acontece no momento em que o presidente da China, Xi Jinping, está em Moscou e se reúne com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para abordar o conflito na Ucrânia.

O Japão anunciou em fevereiro uma oferta de ajuda de 5,5 bilhões de dólares à Ucrânia, depois de enviar assistência humanitária e emergência.

O governo japonês não ofereceu apoio militar até o momento porque a Constituição pacifista do país limita a ação de suas Forças Armadas a missões de defesa.

